Verdeliss denuncia públicamente los motivos por los que no ha entrado aún a su casa nueva

Tras su participación en Gran Hermano VIP, Verdeliss (32 años) anunciaba la compra de una casa cuyo precio ascendía al millón de euros y en la cual tendrían espacio suficiente sus siete hijos. Sin embargo, todavía no ha conseguido entrar a la vivienda que compró con tanta ilusión y siguen viviendo en su piso de Pamplona.

Aunque el año pasado, la influencer explicaba que la culpa se debía a unos retrasos en los tiempos de la obra, desvelando que han pasado por un montón de problemas y apuntando directamente a la inmobiliaria, la situación parece que se ha complicado y Verdeliss y su familia todavía no ha conseguido entrar a vivir en su nuevo hogar, en el que pensaba que pasaría las Navidades pasadas.

La red se ha llenado de comentarios y especulaciones, apuntando algunas a que la youtuber todavía no ha ocupado su vivienda esperando a que alguna marca le amueble las zonas todavía vacías o porque no ha logrado vender en la que viven todavía.

Verdeliss en el plató de 'Gran Hermano Vip'. Gtres

Desmintiendo todos los rumores, Verdeliss ha explicado en su último vídeo de Youtube, una publicación que dura más de una hora y que ha titulado como El Documental definitivo, las verdaderas razones del retraso. Sumado al retraso de entrega de la viviendo, tanto Verdeliss como su marido se encontraron varios problemas que imposibilitaron la mudanza. La casa no dispone ni de agua caliente, ni de calefacción porque según explica Aritz "instalaron un sistema monofásico y necesitábamos trifásico", contratando ellos un electricista que cambie todo el sistema de la vivienda.

"Queremos entrar a vivir, es nuestra prioridad", ha continuado Verdeliss, que ha explicado que "la casa a día de hoy es inhabitable", mostrando como tienen que estar con calefactores para poder estar en la vivienda. "Sería inhumano traer aquí a los niños y tampoco podrían ducharse", ha añadido. A esta complicada situación se suman algunas "obras pendientes", ha declarado Verdeliss enseñando una enorme marca de humedad en el salón.

"He escuchado comentarios de que no nos mudamos esperando a alguna marca, pero en absoluto, me cuesta cero coma traer todos los muebles del otro piso. Es nuestro y tiene todas las comodidades que podemos necesitar, pero si no nos hemos venido también es por los miedos que tenemos de que la casa no está bien y ahora tenemos que corregir unas humedades y qué hacemos con todo lo que está ahí", ha explicado la protagonista del documental, que sentencia que: "El tema de los retrasos a nadie más que a nosotros nos afecta y en referencia al tema económico hemos perdido varias colaboraciones por no poder cumplir bien", aclara.

Haciendo una denuncia pública ha aprovechado su visibilidad y ha confesado: "Lo hemos pasado muy mal y ya no solo nosotros, hay muchos afectados y otras familias en situaciones semejantes o peores y algún día lo hablaremos en profundidad, que no es porque nos compensen porque nadie nos puede compensar el sufrimiento que llevamos y lo que estamos invirtiendo, sino por ayudar a que nadie más viva lo que estamos viviendo", finaliza.

