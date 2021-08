Julio Iglesias desvela cuál es su estado de salud: "Me duele la espalda, tengo menos fuerza"

Julio Iglesias (77 años) ha roto su silencio. El artista, que hasta ahora había evitado pronunciarse sobre los supuestos problemas de salud que padece y que tanto han dado que hablar en los últimos tiempos, ha decidido aclarar cómo se encuentra.

El cantante ha viajado en el tiempo, recuperando una fotografía en blanco y negro que le ha servido de pretexto para sincerarse con sus seguidores. La instantánea fue captada en Peñíscola y data de 1965, una época difícil para él, ya que se recuperaba de una lesión tras el accidente de tráfico que puso a fin a su carrera como jugador del Real Madrid.

"Los bastones que me servían para andar los tenía guardados detrás del muro. Tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar. Aquí en esta foto iba a cumplir 21 años. Llevaba dos años de recuperación, nadaba seis o siete horas diarias hasta que no podía más. Es ahí cuando empecé a escribir canciones", ha comenzado escribiendo Julio Iglesias de forma anecdótica.

"Un año después me fui por primera vez con dos bastones a estudiar inglés en Ramsgate, en el condado de Kent. Volví en Navidades a España, pero ya andaba con un solo bastón, tiempo después me fui a estudiar otra vez a Inglaterra en este caso a Cambridge desde donde volví en junio porqué un mes después cantaría La vida sigue Igual, en el festival de Benidorm", ha continuado el artista.

La imagen, según el mismo ha desvelado, es de aquellos años en los que se encontraba en plena recuperación. Un momento duro que pudo afrontar gracias a la fortaleza de su alma y cabeza. "Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación. Nunca deje de aprender, es más, creo que aprendí a aprender y aprender a aprender ha sido lo más importante que me ha pasado en todo este largo camino", ha expresado el intérprete de Minueto, la canción que suena de fondo en su publicación, antes de hablar de su estado de salud.

"Por supuesto que me duele la espalda, como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenía antes. Lógico, voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20", ha explicado Julio Iglesias. Zanjando, además, todos los rumores que se han generado por su estado de salud, ha comentado: "Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto... 'la contaré'".

El cantante madrileño, además, ha aprovechado su publicación para enviarle unas emotivas palabras a sus seres queridos, quienes han sido su principal apoyo. "Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma", ha expresado antes de agradecer a todas aquellas personas que siguen creyendo en él. "La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo y es lo que has hecho en la vida lo que verdaderamente es importante", ha concluido Julio Iglesias, quien en pocas horas ha recibido cientos de reacciones.

Los seguidores del cantante no han dudado en enviarle mensajes de cariño y de aplaudir cada una de sus palabras. Llaman la atención los comentarios de reconocidas personalidades como Paloma Cuevas (48), quien ha destaco su fortaleza y experiencia de "superación ante la adversidad". También son notorios los textos de Paula Echevarría (44) y Ana Obregón (66). Ambas han hecho referencia al apartado en el que el artista explica que él es el único dueño y conocedor de su historia.

