Julio Iglesias cumple 77 años: su deterioro físico, una demanda y una gira pendiente por España

Con su permanente bronceado, pero con el peso de los años. Así celebra Julio Iglesias una nueva vuelta al sol. Este miércoles, el cantante sopla 77 velas alejado de las escenarios -debido a la crisis del coronavirus- y deteriorado físicamente. Una situación que, desde hace semanas preocupa a sus seguidores.

El pasado mes de agosto, el programa Sálvame desveló unas alarmantes fotografías del artista en una playa de República Dominicana, en las que su estado de salud dejaba mucho qué decir. El truhan se mostraba visiblemente delgado, con una pierna vendada y con dificultades para caminar. De hecho, estaba acompañado por dos jóvenes en bikini que lo sostenían en todo momento, mientras intentaba avanzar por la arena. "Está muy cascado físicamente, siempre ha sido muy coqueto y no acepta verse así", comentaba entonces el tertuliano Antonio Montero (57 años).

La imagen que confirma el estado de salud de Julio Iglesias. Telecinco

Ante la preocupación de sus seguidores, Julio Iglesias decidió pronunciarse y explicar cómo se encuentra de salud. Eso sí, 20 días después de que su comentada imagen diera la vuelta al mundo. "Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente en mi casa", explicó el cantante en su cuenta de Instagram.

A sus 77 años, el artista no solo tiene que lidiar con sus problemas de salud, sino también con algunas polémicas. La más destacada, la de la supuesta paternidad de Javier Santos (43), quien lleva décadas luchando por ser reconocido como hijo del intérprete de Me va, me va. Aunque este año la justicia le ha vuelto a dar la razón a Julio Iglesias, reafirmando que entre el demandante y el artista no existe ningún vínculo, el caso ha llegado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Comité Internacional sobre Desapariciones forzosas, Detenciones arbitrarias y Delitos de genocidio y de Lesa humanidad, ha denunciado su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la citada institución.

Como dice su canción, La vida sigue igual y, pese a su estado de salud y sus frentes abiertos, Julio Iglesias se encuentra inmerso en sus proyectos profesionales. Aprovechando su tiempo libre, el cantante ha retomado la escritura de su autobiografía. Según explicó recientemente Jaime Peñafiel (88), allí hablará de su carrera y de sus amores, poniendo énfasis en su actual mujer, Miriam Rijnsburger, y madre de cinco de sus hijos: Miguel, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo. Además, el mismo día que desvelaba el motivo de su deterioro, el padre de Enrique Iglesias (45) daba algunas pistas sobre este trabajo. "En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con toda mi gente", escribió en su perfil de Instagram.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo. Gtres

Por otro lado, Julio Iglesias tiene una gira pendiente por España que canceló debido a la crisis sanitaria. Aunque no hubo aplazamiento de fechas, los promotores de la gira esperan reprogramar los espectáculos y piden a los seguidores del cantante estar atentos a un posible anuncio.

Antes de dictar la medida, el artista ya había vendido casi todas las entradas. Y es que, por mucho que pasen los años, Julio Iglesias sigue siendo el ídolo de un sinfín de personas que piden su regreso a los escenarios. Así lo confirman los constantes mensajes que recibe en sus redes sociales. Algunos de ellos, de sus seguidores vip. Tal es el caso de Risto Mejide (45) y Paula Echevarría (43). "Hablando de volver. Dinos que vuelves pronto", le escribió el presentador en una de sus últimas publicaciones. Mientras eso ocurre, el artista celebra su 77 cumpleaños y sus admiradores piden por su larga vida.

