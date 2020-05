Javier Santos no es hijo de Julio Iglesias: la justicia vuelve a dar la razón al cantante

Javier Santos (43 años) ha vuelto a perder en los tribunales: la justicia se reafirma una vez más en que no es hijo del cantante. Un duro varapalo en su infatigable batalla, que se recrudeció hace dos años cuando el joven recurría a la justicia de nuevo para dirimir su demanda de paternidad contra Julio Iglesias (76). Han sido muchas las visitas de Santos a los juzgados y enormes las esperanzas, pero la sentencia del TSJCV que ha visto la luz este jueves es clara y contundente: da la razón al cantante y revoca la resolución que se emitió el pasado mes de julio en la que se reconocía a Santos como hijo del artista.

En los documentos emitidos por el tribunal se detalla que los magistrados han tomado esta decisión siendo coherentes con su forma de proceder en anteriores ocasiones, ya que este caso fue objeto de pronunciamiento judicial años atrás hasta en dos ocasiones. Y siempre se rechazaron las pretensiones de Javier Santos de que Julio Iglesias fuera reconocido como su padre.

Así, el tribunal se acoge a la excepción de "cosa juzgada", que está recogida en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que impide entrar a juzgar una misma cosa, siendo esta ya vista con anterioridad entre las mismas partes y por la misma causa.

Fernando Osuna ha anunciado que recurrirá la sentencia. Gtres.

No obstante, esta decisión judicial no la comparten ni Javier Santos ni su abogado, Fernando Osuna. Van a seguir luchando. "Por supuesto, vamos a recurrir a todas las instancias", ha señalado el letrado en un vídeo que ha hecho llegar a JALEOS. "La justicia y el derecho tienen que adaptarse a la ciencia, y no es de recibo que por un lado vaya lo que son sentencias judiciales y por otro lado la verdad científica y la genética. Tienen que ir de la mano y coordinarse".

"Si Javier Santos es hijo de Julio Iglesias, como se ha demostrado con una prueba de ADN a la cual el juez le dio plena validez, ese pronunciamiento científico es válido", ha añadido. Así, el letrado deja clara su postura y considera que ahora no procede que un tribunal diga que Javier no es hijo del cantante por una "cuestión formal".

"Estamos convencidos de que al final llegaremos a la meta deseada, que es que los tribunales, bien el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo le de la razón a Javier, porque es hijo de Julio Iglesias", ha concluido Osuna.

Una larga batalla

El primero de los procesos judiciales que han enfrentado a Santos y a Iglesias se inició en 1991, a raíz de la demanda interpuesta por la madre de Javier y que también fue tramitada por el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia.

Entonces, el juzgado dio la razón a María Edite Santos, en una decisión judicial que fue revocada poco después por la Sección Octava de la Audiencia de Valencia y por el Tribunal Supremo tras una sentencia de apelación emitida por los abogados de Julio Igleisas.

Javier Santos afirma ser el hijo de Julio Iglesias. Gtres.

La madre de Javier Santos no quedó conforme e intentó llegar hasta el final con este caso, e incluso presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que en 2003 no fue admitido a trámite. Tras un primer fracaso en los juzgados, Javier Santos comenzó en 2004 una segunda batalla judicial con una demanda idéntica a la anterior interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Marbella. Un nuevo intento que fue desestimado en un auto, y cuya desestimación ratificó también la Audiencia Provincial de Málaga.

Por todo ello, la Sección Décima de la Audiencia de Valencia ha determinado ahora que no hay dudas de que esos procesos anteriores "tenían por objeto la reclamación de paternidad extramatrimonial sin posesión de estado" por parte de Javier y que todos ellos tenían en común "causa de pedir".

Lo novedoso de esta sentencia es que el tribunal no comparte la tesis del Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia a la hora de rechazar la excepción de cosa juzgada. Así, recuerda en esta sentencia hecha pública que Santos ya se personó anteriormente en su nombre, en fase de apelación, en el proceso derivado de la demanda de su madre. Hecho que acredita que existe una identidad subjetiva entre ese asunto y el resuelto ahora.

