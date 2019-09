Javier Santos, tras el recurso de Julio Iglesias: "Si sale a mi favor me cambiaré el apellido"

Después de que Julio Iglesias (75 años) recurriese la sentencia que le considera padre de Javier Sánchez Santos (42) el hijo del artista se ha sentado en el plató de Espejo Público para defender su versión y explicar en qué punto se encuentra la situación judicial.

"Estamos en un punto que tenemos una sentencia favorable, mi padre recurrió en el último momento", ha explicado Sánchez Santo, que ha declarado: "Una vez tuve la prueba de AND empecé a decir padre porque hay que llamar las cosas como son, mi padre biológico, pero es duro por este rechazo público".

"Mi caso es un caso único y le perjudica mucho a él. El dinero es lo que menos importa", ha continuado defendiendo Javier, que no puede evitar preguntarse el por qué de este rechazo: "Siempre me hago esa pregunta y se la hice a él en una carta que le mande, pero no me contestó". Sin embargo espera que algún día puedan hablar en persona: "Tengo la esperanza de que podamos reunirnos".

"No mendigo cariño pero me gustaría conocer a la persona que me dio la vida", declara y asegura que esta lucha es porque: "Me hace mas daño ver a mi madre sufrir, que el sufrimiento que pueda tener yo", y sentencia sobre el dolor de su madre, María Santos: "La sociedad ha cambiado y yo soy feminista por naturaleza. Se ha tratado a la mujer como el sexo débil, pero realmente es el fuerte y que se le de el valor que se le está dando a la mujer es muy importante y también para mi caso".

Javier confiesa que su madre no puede evitar pasarlo mal con este tema: "Esta nerviosa porque ella ya lo vivió en los 90, que en primera instancia le dieron la razón y luego se la quitaron porque aceptaron tres testigos falsos que decían que se habían acostado con mi madre y que cualquiera de ellos podría ser mi padre", desvela, y apunta a que Julio Iglesias era un hombre muy poderoso: "Tenía mucho poder, era amigo íntimo de personas con Ronald Reagan o Aznar".

En cuanto al punto en el que se encuentra la situación judicial declara: "Él ha recurrido y estamos esperando que nos llegue el recurso". Pero en medio de esta batalla Javier ha aprovechado para desvelar un muy buena noticia: "La mejor almohada es tener una conciencia tranquila, yo duermo con un lirón, aunque se va a acabar pronto porque voy a ser padre".

Aunque ya sabe que se llamará Angelina, aun no sabe que apellidos llevará, aunque le gustaría que fuese Iglesias y desvela que él mismo se cambiará el apellido: "Tengo claro que si sale todo a mi favor no dudaré en cambiarme el apellido".

Para terminar Javier sentencia: "No hay mayor satisfacción para un ser humano que demostrar la verdad y limpiar el nombre de mi madre".

