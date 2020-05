El apoyo masivo a Javier Santos de otros hijos no reconocidos de famosos: su reivindicativo vídeo

'NO ESTÁS SOLO'

Fue a principios de mayo cuando Javier Santos (43 años), el supuesto hijo de Julio Iglesias (76), volvía a perder en los juzgados: la justicia se reafirma una vez más en que no es hijo del cantante. Un duro varapalo en su infatigable batalla, que se recrudeció hace dos años cuando el joven recurría a la justicia de nuevo para dirimir su demanda de paternidad contra Julio Iglesias.

Han sido muchas las visitas de Santos a los juzgados y enormes las esperanzas, pero la sentencia del TSJCV que vio la luz hace unas semanas era clara y contundente: daba la razón al cantante y revocaba la resolución que se emitió el pasado mes de julio en la que se reconocía a Santos como hijo del artista. No solamente Javier sufrió otra gran decepción, sino que la indignación se ha hecho extensiva a otros hijos no reconocidos por parte de sus famosos progenitores. Todos, unidos, han hecho fuerza para ejercer presión contra la Justicia y alabar a su abogado en común, Fernando Osuna.

Los supuestos hijos de Bigote Arrocet (70), Samuel Eto'o (39), Carlos Baute (46), Paco Gento (86), José Benítez-Cubero ('La cuberita') y otros casos de hijos 'bastardos' han grabado un vídeo cada uno, en solidaridad con el supuesto hijo del cantante internacional. Todos defienden que la justicia tiene que ir de la mano de la ciencia y no al revés. Los hijos no reconocidos que han grabado el vídeo no comparten la sentencia recién salida en que le da la razón a Julio Iglesias en el caso de la paternidad sin haber estudiado las muchas pruebas aportadas, tal y como explican desde su bufete de abogados.

Los hijos no reconocidos de los famosos graban un vídeo para apoyar a Javier Santos JALEOS

"Soy Alexis Ledgard, hijo no reconocido de Edmundo Arrocet, quiero mandar mi total apoyo a Javier, hijo de Julio Iglesias, y enviarle mucha fuerza, al final todo saldrá bien, el y todos nosotros tendremos lo que nos merecemos", asegura el hijo del cómico chileno. "Hola, Javier, soy Sofía Benítez-Cubero. Aunque no nos conozcamos en persona, sé que estás luchando por una cosa que nos pertenece a todos nosotros, así que ánimo y para adelante", asegura, mirando a cámara, la hija del ganadero de El Coronil.

"Soy Erika, hija biológica de Samuel Eto'o. Quiero mostrar mi apoyo a Javier Santos, estoy segura de que acabarás ganando la batalla", añade la joven. "Hola, soy Francisca España, hija de Francisco Gento, del que estoy solicitando la paternidad y necesito que se apoye a Javier Santos porque tiene muchas pruebas y no dan por valido lo suyo, lo cual no es justo". Estos son tan solo algunos de los hijos no reconocidos que han dado un paso al frente, se han movilizado a través de un vídeo en apoyo al Santos. Un gesto de solidaridad, un apoyo en el momento en que más lo necesita el joven.

Según él y su abogado, Fernando Osuna, han demostrado sobradamente que, a nivel genético, Javier es hijo de Julio Iglesias y, por consiguiente, hermano de todos los hijos del cantante. "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es favorable a la verdad científica, por encima de la cosa juzgada. En igual sentido se pronuncian el Tribunal Constitucional y el T. Supremo", ha explicado en más de una ocasión Osuna. Además, creen que tiene mucho recorrido este caso y que al final vencerá en instancias superiores. Por ello, estos hijos de famosos han creado una plataforma de apoyo mutuo, llena de actividades y proyectos.

Van a seguir luchando. "Por supuesto, vamos a recurrir a todas las instancias", señalaba el letrado en un vídeo que hacía llegar hace unos días a JALEOS. "La justicia y el derecho tienen que adaptarse a la ciencia, y no es de recibo que por un lado vaya lo que son sentencias judiciales y por otro lado la verdad científica y la genética. Tienen que ir de la mano y coordinarse". "Si Javier Santos es hijo de Julio Iglesias, como se ha demostrado con una prueba de ADN a la cual el juez le dio plena validez, ese pronunciamiento científico es válido", añadía. Así, el letrado dejaba clara su postura y considera que ahora no procede que un tribunal diga que Javier no es hijo del cantante por una "cuestión formal".

"Estamos convencidos de que al final llegaremos a la meta deseada, que es que los tribunales, bien el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo le de la razón a Javier, porque es hijo de Julio Iglesias", concluía Osuna.

[Más información: La madre de Javier Santos carga duramente contra Julio Iglesias: "Es una mala persona"]