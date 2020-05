Alejandra Rubio se pronuncia sobre la nueva vida de su madre, Terelu Campos

Aprovechando los paseos permitidos en la desescalada, Alejandra Rubio (20 años) ha desconectado un rato del confinamiento, coincidiendo con la mudanza de su madre, Terelu Campos (54), que tras conseguir vender su dúplex de Aravaca se mudará muy cerca de su hija.

Sin embargo, Alejandra no ha querido pronunciarse demasiado sobre la nueva vida de su madre, aunque sí que confirma que todavía sigue en su casa de siempre. Eso sí, la joven influencer ha desvelado que su tía, Carmen Borrego (53), cada vez se encuentra mejor tras dar positivo en la prueba del COVID-19.

¿Cómo está?

Muy bien gracias.

Su madre se muda, nueva vida.

Sí.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien.

¿Ya se ha ido a su nueva casa?

No, todavía no, está en plena mudanza.

Alejandra Rubio ha hablado sobre la mudanza de su madre. Gtres

¿Su tía Carmen ya está mejor?

Está mejor, ya casi recuperándose y muy bien.

Ha sido gracioso y muy comentado momento videollamada con su tío por detrás.

No lo he visto, eso no lo he visto.

En una videollamada en directo pasó su tío por detrás de ella.

No lo había visto.

¿Su tía se ha hecho nuevas pruebas?

No tengo ni idea.

Estará deseando dar negativo...

Supongo, esperemos que lo dé pronto.

Todos apoyándola mucho, imagino.

Sí.

Nuevo hogar de Terelu

Terelu ya ha comenzado la mudanza a su nueva casa.

Tras tener que aplazar su mudanza debido al estado de alarma, Terelu Campos ha podido al fin ha podido empezar a hacer su mudanza este miércoles, un traslado del que JALEOS ha sido testigo en primicia.

La hija de María Teresa Campos (78) lograba vender su lujoso ático en Aravaca por 1,4 millones de euros después de 10 meses buscando comprador sin éxito. Así, la colaboradora vivirá en un piso en la misma localidad y pagará más de 2.000 euros al mes de alquiler.

Un traslado que ya se ha puesto en marcha, tal y como ha captado JALEOS en primicia este miércoles por la mañana, cuando un camión de mudanzas y dos operarios cargaban los muebles y enseres de la colaboradora. Un colchón, varias cómodas, sillas de diseño, banquetas altas... Decenas de artículos iban saliendo uno a uno del ático de Terelu hacia el nuevo emplazamiento donde, muy pronto, la Campos iniciará una nueva etapa de su vida.

