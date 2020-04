Los abogados de Hugo Sierra piden a Alejandra Rubio que se retracte o irán por lo penal

Los abogados de Hugo Sierra (46 años), que está actualmente concursando en Supervivientes, han mandado un escrito de rectificación a Alejandra Rubio (20) para que se retracte del comentario que pronunció el pasado domingo 12 de abril en Viva la vida. La joven colaboradora aseguró que Sierra y su expareja, Adara Molinero (27), tenían pactado volver a estar juntos después de su paso por el reality.

Los letrados del bufete Lexlitis han sido muy claros respecto a las declaraciones que quieren que la hija de Terelu Campos (54) desmienta, y han añadido que si no lo hace en un periodo de 48 horas tendrán que recurrir a la vía penal.

En fecha 12 de abril de 2020 doña Alejandra Rubio Borrego profirió diversas expresiones contra la persona de mi representado, Hugo Sierra Moreira, tales como que habría pactado una reconciliación con la madre de su hijo cuando finalice el concurso de Supervivientes. Sus declaraciones son atentatorias al honor de mi representado, además de ser del todo inciertas y falaces, se han expresado con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad; aspectos que han llevado a interesar a un acto de conciliación previa a interponer una querella criminal contra la Rubio Borrego por injurias y calumnias.

Los abogados de Hugo Sierra han emitido un escrito de rectificación contra Alejandra Rubio.

Se le ha requerido que se retracte públicamente por atentar contra el honor de mi representado el Sierra Moreira, de las calumnias e injurias en el plazo máximo de 48 horas por todos los medios de comunicación en los que los hay vertido y en los medios de comunicación que se han hecho eco de esas calumnias enviando un escrito de retractación pública. Pasado ese plazo se iniciarán las acciones legales que en Derecho protejan la intimidad y el honor de mi representado.

Cuando una persona se excede en el ejercicio de su libertad de expresión profiriendo comentarios vejatorios y humillantes sobre otra persona en medios de comunicación, deja de operar este derecho fundamental y se entre en el ámbito del delito, en este caso de un delito tipificado en el Código Penal. Cordialmente.

Adara Molinero también se ha pronunciado sobre estas declaraciones a las que ha calificado como "mentira" en el debate de Supervivientes 2020.

El presentador Jordi González (57) ha querido que la joven entrase más en el asunto por lo que, en un momento dado que estaban tratando un leve desencuentro entre Hugo e Ivana en la isla, ha vuelto a preguntarle si realmente volverá con su ex. Algo que a Molinero no le ha gustado, y le ha contestado en tono serio: "¿Pero qué me vais a hacer una entrevista aquí?", ha espetado.

Una supuesta estrategia

El documento emitido por los abogados del despacho Lexlitis hace referencia a los comentarios que hizo Alejandra Rubio el pasado 12 de abril durante su participación en Viva la vida, donde trabaja como colaboradora. La joven aseguró que había visto una conversación entre Hugo Sierra y Adara Molinera en la que hablaban de su relación: "Yo es puedo desvelar de la conversación que ellos tienen pactado una supuesta reconciliación después de Supervivientes", unas palabras que generaban una gran expectación en plató.

Alejandra Rubio ha asegurado que Adara y Hugo tienen pactado volver a estar juntos cuando 'Supervivientes' termine.

Emma García (46) ha querido ahondar más en el asunto y le ha preguntado a Alejandra si puede dar más detalles: "¿Estás diciendo ya titular con los nombres de los protagonistas de esa futura reconciliación?".

Una repregunta a la que la hija de Terelu, muy sonriente, no ha dudado en responder: "Adara y Hugo tienen pactada una supuesta reconciliación después de Supervivientes", al tiempo que ha señalaba que no se sabe lo que va a pasar realmente después, pero que esto es lo que ellos habían hablado. En concreto, la joven ha hecho referencia al romance entre Hugo Sierra e Ivana en Honduras que podría haber trastocado sus planes con Adara.

