De Francisco a Jesulín y Julio Iglesias: los nueve padres que viven su día como una 'condena'

Este 19 de marzo está marcado en rojo en el calendario de todos los padres de España. Este día está dedicado a ellos, y son sus hijos los que han de felicitarlos por su labor y colmarlos de cariño y parabienes. Eso sí, algunos padres famosos no recibirán regalos este 19 de marzo. Y es que, la definición de padre hace referencia a ese hombre que, independientemente de engendrar a su retoño biológicamente, cuida y se preocupa de las atenciones que requiera su hijo.

El dudoso honor de no ser precisamente los 'padres del año' es el que tienen algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. JALEOS ha rescatado de la hemeroteca las relaciones más polémicas en el ámbito paternofilial que se viven en la actualidad entre los famosos y sus vástagos. Recientemente, ha habido dos casos mediáticos que han zarandeado la prensa del corazón.

Por un lado, la denuncia pública que ha hecho Naomi González, supuesta hija del cantante Francisco (62 años), quien le pide una prueba de ADN y sostuvo en Sálvame lo que sigue: "Tengo 20 años y no sé quién es mi padre". Por otro lado, la victoria en el Supremo que ha recibido el cantante Julio Iglesias (77) en relación al reclamo filial que le está haciendo su hijo Javier Santos. Iglesias insiste en que ese hombre no es su hijo. Estos son los casos más recientes y con la justicia de por medio, pero existen otros que también continúan dando de qué hablar pese al paso del tiempo. Estos son los padres para olvidar que viven este 19 de marzo como una suerte de 'condena'.

1. El cantante Francisco

"Francisco: su hija extramatrimonial se plantea demandarlo". Ese era el titular de una revista del corazón que hace unos meses veía la luz. En dicho semanario, vía exclusiva, rompía su silencio Naomi González Apolinar, quien en 2008 fue reconocida como hija legítima del cantante Francisco (61 años). En la entrevista, la joven, que hace un año cumplió la mayoría de edad, se asomaba al couché para reclamar la atención del que considera su padre. Tras años de "dudas, mentiras y nulas respuestas de su madre", como apunta la publicación, Naomi se planta y pone en orden su vida.

Afincada en Menorca, alejada de su madre Denia, solo tiene un deseo: recuperar el tiempo perdido con su padre, Francisco. Eso sí, no dibuja un retrato demasiado halagüeño de él; lo acusa de "insultarla": "Le escribí y me respondió insultándome, me llamó analfabeta, me dijo que no sabía escribir y que no lo molestase nunca más". Está decidida a llevar a su padre a los tribunales porque, según ella, no le abona los pagos de la pensión.

En 2019, Denia Apolinar, la bailarina dominicana madre de Naomi, aseguraba en la revista Corazón que el cantante no estaba cumpliendo con las medidas económicas que un juez decretó, por lo que decidió ponerle una demanda. El cantante no piensa del mismo modo. Sostiene que se ha hecho cargo, pero que tanto Naomi como su madre son unas aprovechadas que solo quieren dinero y fama a su costa. Hace unos días, se desveló que, supuestamente, Francisco llamó a la madre de su hija "simio analfabeta".

2. Julio Iglesias y Javier Santos

Javier Santos, el que dice ser el hijo de Julio Iglesias, volvía a perder hace unas semanas ante el Supremo tras desestimarse su recurso contra el cantante. Este no es el único escollo que se ha encontrado el joven en este tiempo, pues la Audiencia Provincial de Valencia también rechazó la demanda de paternidad presentada por él. Javier lleva décadas luchando por ser reconocido como hijo del intérprete de Me va, me va. Aunque este año la justicia le ha vuelto a dar la razón a Julio Iglesias, reafirmando que entre el demandante y el artista no existe ningún vínculo, el caso ha llegado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Comité Internacional sobre Desapariciones forzosas, Detenciones arbitrarias y Delitos de genocidio y de Lesa humanidad, ha denunciado su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la citada institución. El abogado Fernando Osuna, quien defiende los derechos de Santos, ha explicado en más de una ocasión lo que sigue: "La justicia no puede contradecir a la ciencia. La ciencia y la justicia tienen que ir de la mano, genéticamente se ha demostrado que Javier es hijo de Julio Iglesias". Javier afirma que llegará a Estrasburgo si es necesario para demostrar que es hijo del cantante. El ADN lo corrobora, pero la Justicia considera que el caso ya se juzgó en los años 90 aunque sin esta prueba.

3. Edmundo Arrocet y Alexis

Alexis Ledgard llevaba años luchando para ser reconocido legalmente como hijo del cómico Edmundo Bigote Arrocet. Este nunca ocultó públicamentre que Ledgard era su hijo -de hecho, sufragó bastantes gastos de su vástago durante un tiempo-, pero se resistió a dar un paso más formal. En julio de 2020 todo dio un viraje de 180 grados. Los resultados de la prueba de ADN a la que se sometieron ambos a principios de ese año arrojaron la bomba que ni los propios protagonistas se esperaban: no son padre e hijo.

Durante años Alexis ha mantenido que él es fruto de una relación extramatrimonial que a comienzos de los ochenta mantuvieron Edmundo Arrocet, casado en aquel entonces Rocío Corral, y Annette Ledgrand, hija de Kiko Ledgard, presentador de Un, dos, tres. Teoría que la susodicha respaldaba y que nunca fue negada por el humorista. En diciembre del 2019 Alexis, cansado de que su supuesto padre solo le reconociera públicamente, interpuso una demanda de paternidad para que le fueran otorgados los derechos legales que le correspondían como hijo. Un juicio que deterioró la buena sintonía que llegó a existir entre ambos. Desde que el ADN dictó sentencia, nada más se supo de Alexis y su lucha.

4. 'El Cordobés y Manuel Díaz

Más de 47 años le costó al torero admitir que Manuel Díaz (52) es su hijo. Las revistas del corazón llevaban décadas escribiendo sobre la paternidad del diestro y sobre el innegable parecido entre ellos. Fue en abril del año pasado, tras muchas luchas, cuando el marido de Virginia Troconis (41) consiguió demostrar ante el juez que 'El Cordobés' es su padre. Al fin la justicia le daba la razón. El propio Benítez pronunció la palabra "hijo" para referirse a Díaz en aquel tiempo. Sin embargo, las relaciones paternofiliales en la actualidad siguen estando estancadas. "No ha habido acercamiento. Creo que la cosa se enfrió, yo tengo todo superado, le deseo lo mejor y que realice sus sueños en esta vida que yo estoy realizando los míos", aseguró Díaz hace unos días cuando anunció su vuelta a los ruedos.

5. Pepe Navarro y su hijo Alejandro

En el año 2012, la justicia le dio la razón a Ivonne Reyes y notificó a Pepe Navarro como padre legal de Alejandro. Cabe recordar en este punto que fue Andrea Navarro (23), una de las hijas del presentador, la que llevó ante la justicia a Ivonne tras realizar una prueba de ADN a su hijo Alejandro. Los resultados de esta prueba motivaron a Andrea y a Eva Zaldívar (50), exmujer de Pepe y madre de Andrea, a embarcarse en una batalla judicial que finalmente quedó sobreseída.

Navarro se arrepintió de haberse negado a realizarse la prueba: "Estaba convencido de que no me iban a colocar el niño. Ella jamás presentó una prueba y en el juicio cambió el motivo de su demanda. En aquella época no existía relación. Y es verdad que me confié porque era imposible que hubiera una sola prueba de que yo fuera el padre. Fue un error, pero ya está hecho".

De la misma manera, Ivonne decidió denunciar, a su vez, a la hija de Navarro y a su exmujer por haber sustraído material genético de su hijo de un tenedor sin su consentimiento, pues en ese momento Alejandro era menor de edad. Estas fueron las crudas y directas palabras al respecto que entonó hace un tiempo Pepe Navarro: "Yo tengo cuatro hijos y no me hubiera importado tener un quinto. Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé dónde tiene la dignidad". Ante tamañas aseveraciones, Ivonne Reyes respondía reafirmándose en lo que lleva dos décadas defendiendo: "El padre de Alejandro es Pepe Navarro, lo pregunta él, será que tiene alzhéimer".

6. Jesulín de Ubrique y Andrea

Se han llenado miles de horas de televisión de Belén Esteban (47) quejándose de lo poco que ha visto Jesulín a su hija Andrea desde que su historia de amor terminó y ella salió de Ambiciones. Han pasado los años y Andrea ha demostrado no querer saber nada del mundo de la televisión, aunque su madre sí ha dejado constancia de que el padre continúa sin ejercer como tal. La niña siempre se ha mostrado del lado de su madre, aunque también ha disfrutado de las contadas estancias junto al torero en las que también compartió momentos con Julia Janeiro (17), la hija de Jesulín con María José Campanario (41).

7. Carlos Baute y José Daniel José Daniel Baute y Carlos Baute en montaje de JALEOS.

Al igual que ocurre con 'los Cordobeses', el parecido físico entre Carlos Baute y su bastardo es más que razonable. José Daniel Arellán consiguió ser reconocido como el hijo del cantante en 2012 en los tribunales, aunque no ha conseguido hacerse con el apellido del artista hasta hace un mes. No obstante, el venezolano nunca ha ejercido de padre ni quiere. Las continuas disputas entre padre e hijo son bien conocidas por los jueces, ya que llevan años en una lucha sin fin. La última fue a principios de 2016 cuando el joven le pidió 900 euros mensuales en concepto de pensión alimenticia.

Además, José Daniel tampoco ha pasado inadvertido con los medios y ha mandado mensajes muy duros a su padre, como que "siente vergüenza de que sea su progenitor". En 2020, el joven le reclamó una pensión económica porque sostuvo que no tiene dinero para vivir. Según su abogado, Fernando Osuna, "el juez requiere al cantante Carlos Baute por 10 días para que se defienda en el juicio de alimentos promovido por su hijo. José Daniel Baute, su hijo, reside en Baeza (Jaén) y está muy mal económicamente".

8. Kiko Matamoros y su hija Anita

La guerra entre Anita Matamoros (20) y su padre Kiko Matamoros (64) ha adoptado en los últimos tiempos tintes dramáticos a juzgar por la decisión que tomó la joven tras la amenaza de su padre de desheredarla. La influencer y única hija que tuvieron Makoke (51) y Kiko ha tenido a lo largo de los años un tira y afloja con su progenitor, que se ha tomado muy mal algunas de sus declaraciones contra él y que en más de una ocasión la ha tildado de "desagradecida y caprichosa". Anita llegó a eliminar su apellido paterno de su cuenta de Instagram en su nick, además de su biografía. Una de las cosas que más han dolido a Matamoros padre es el trato que ha tenido Anita con su pareja sentimental, Marta López Álamo (24): "Si mi hija no me habla y me trata como un perro, ¿crees que le voy a dar a like en Instagram?. Lo que pretendo es que mi hija se comporte con madurez y con normalidad".

9. Jesé Rodríguez y Nyan

El futbolista (28) y Aurah Ruiz (32) han librado una volcánica relación sentimental desde hace años cargada de reproches públicos por parte de Aurah, ya que Jesé se desentendió del hijo que tienen en común, Nyan, gravemente enfermo. "Necesito que mi hijo tenga el calor de su padre y de su familia paterna, no el dinero sino el calor". Además, reconoció en abril de 2019 que fueron muchos los días en los que pasaba con el niño por la casa de los abuelos paternos, y que estos en ningún momento hacían el intento de ver a su nieto.

"Mi hijo de 19 meses tiene una enfermedad rara incurable en el nivel más grave. Hay que estar 24 horas pendiente de él, controlando la hipoglucemia. Es grave a nivel neurológico. Hasta los tres años necesitará muchísimos cuidados. Entré en GH VIP para dar a mi hijo otro tratamiento y buscar algo fuera de España", aseguró en 2018. El punto álgido de la mala relación entre Jesé y Aurah llegó cuando nace su hijo, y tras varios meses de tratamiento Jesé desaparece por completo. Ya no acude al hospital, ni se preocupa por la salud del pequeño. Una situación que desemboca en una ruptura en streaming: Aurah se entera a través de una publicación del futbolista en Instagram.

Durante un tiempo se comunicaron entre abogados, y la canaria consiguió que Jesé pagase 4.000 euros mensuales según un convenio regulador: "Le he pedido lo mínimo, solo para las necesidades vitales. Dada la enfermedad de mi hijo, también buscaba no arruinar a mi familia. Mi padre se ha gastado 20.000 euros. Los aparatos que necesita mi hijo no son baratos y no están subvencionados". En la actualidad, han retomado relaciones y se han dado una segunda oportunidad.

