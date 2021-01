Makoke, abuela a los 51 años: Javier Tudela y Marina Romero esperan su primer hijo

Makoke (51 años) ha empezado 2021 con una buena noticia. Su hijo Javier Tudela (27) y su novia, Marina, están esperando un hijo. La colaboradora de Viva la vida está feliz, pero también presenta reticencias a la palabra abuela porque "está vinculada a una imagen que no se corresponde con la mía". "De momento no me gusta, pero cuando nazca me voy a volver loca", asegura.

La exmujer de Kiko Matamoros (64) cierra así la puerta a un 2020 lleno de contrastes en el que ha perdido a su madre y ha iniciado una relación lejos del foco de los medios. Muy al contrario que su anterior historia con Tony Spina (31) y de sus enfrentamientos en plató con el que fuera su pareja durante 22 años y con el que tiene una hija en común, Anita (20).

Portada de la revista 'Lecturas'.

En una entrevista concedida a Lecturas, de forma conjunta Makoke y su hijo Javier Tudela han contado cómo le comunicó el empresario a su madre que estaba esperando su primer hijo. "Una noche terminamos de cenar y Javi dijo: 'Brindo porque vas a ser abuela'. Se me cayeron unos lagrimones... Pero no pude hablar", cuenta la malagueña. "Estuvo como media hora en shock, no lo asimilaba", añade Tudela.

Javier Tudela y su novia Marina llevan juntos desde 2017 y el empresario asegura que estaba deseando dar este paso con ella. "Mi sueño es ser padre joven, quiero tener con mi hijo la relación que tengo con mi madre", asegura.

Sobre una posible boda con su novia asegura que "a Marina le hace ilusión la boda", pero que no será pronto debido a que el tipo de celebración que quiere llevar a cabo es muy cara. "Quiero invitar a unas 50 personas y casarnos en una playa, en las Maldivas", explica.

Javier Tudela y Marina. Gtres

La guerra con Kiko Matamoros

Lo que parece que está lejos de acabar es su relación con el padre su hija pequeña. El exmatrimonio, que compartió juntos más de 20 años de su vida, no guardaba buena relación desde que se separasen en el verano de 2018, pero ha sido este fin de semana cuando, a través de los programas donde colaboran, se han destrozado en directo.

Matamoros, además, ha acusado a Makoke de su nula relación con su hija Anita. "No tiende puentes entre mi hija y yo, sino que pone palos en las ruedas. Me han contado que ella es la que tiene que dar el visto bueno de las actuaciones de mi hija respeto de mí. En ese entorno, cada vez la relación es más complicada", contó el pasado mes de septiembre en Sábado Deluxe.

Kiko Matamoros y su novia Marta López. Gtres

Ahora, Makoke asegura que "me da pena que Kiko y Ana no tengan una relación como la que tienen que tener" pero prefiere no inmiscuirse en eso. "Yo no puedo hacer nada, son dos personas adultas. No es mi guerra", puntualiza.

Makoke hoy vive una nueva relación con Javier Berrio (36) y, por primera vez, lo hace lejos de los medios. "Mis relaciones han estado expuestas siempre, con Kiko, con Tony Spina. He tenido amores publicitarios pero este un tesoro, una cosa para él y para mí. No tengo necesidad de enseñarlo, ni gritarlo a los cuatro vientos", explica.

