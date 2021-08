Mar Torres toma una drástica decisión tras hacerse pública su reconciliación con Froilán

Justo después de que los medios de comunicación dieran la noticia de la reconciliación entre Mar Torres (22 años) y Froilán de Marichalar (23), la joven decidió poner tierra de por medio y se embarcó en un exótico viaje a Maldivas que compartió con todo lujo de detalles a través de sus redes sociales con sus más de 65.000 seguidores de Instagram.

Sin embargo, este comportamiento no se va a repetir. Parece que estas vacaciones le han servido a la influencer para reflexionar y a su vuelta ha tomado una decisión que va a afectar directamente a su imagen pública. Y es que hace unas horas Mar comunicaba a sus seguidores la decisión de privatizar su cuenta de Instagram.

El 'story' de Mar Torres en el que comunica su decisión de privatizar su cuenta. Redes sociales

Lo ha hecho publicando un story en el que ya no se visualizan de manera pública las fotografías de su muro. En su lugar, en la imagen se puede leer, al igual que en los perfiles de otros usuarios que optan por este tipo de perfil: "Esta cuenta es privada". Para no dejar lugar a dudas, la creadora de contenido ha acompañado esta captura con un esclarecedor gif de un candado gigante.



Esta decisión sorprende, ya que es incompatible con el camino profesional que había tomado la joven. La heredera de El Pozo Alimentación estudia el centro americano CIS la disciplina de Marketing y se habría decantado por su rama digital explorando en los últimos tiempos la profesión de influencer.



No obstante, este cambio en la gestión de sus redes sociales sería coherente con la información que publicaba la revista Semana, en la que se afirmaba que a pesar de que los jóvenes no quieren esconder esta etapa de su relación, han aprendido de sus errores y habrían decidido conducir esta segunda oportunidad para su romance de una forma más discreta.

Al parecer la pareja tiene la intención de alejarse, esta vez, de la atención mediática que congregó su relación en el pasado. De esta manera, es previsible que los gestos de cariño y los arrumacos los reserven para cuando se encuentran apartados de la exposición pública.

Un año y medio desde su ruptura

Mar y Froilán fueron vistos el fin de semana del 31 de julio en un conocido restaurante de Madrid, acompañados por otros amigos. La pareja está muy ilusionada con esta nueva etapa que han comenzado juntos.

La pareja ha decidido volver a unir sus caminos vitales cuando se cumple un año y medio de su última separación. El sobrino de Felipe VI (53) y la heredera la empresa de embutidos se conocieron cuando ambos estudiaban en un internado en Guadalajara en 2014. En plena adolescencia comenzaron una relación que saltaría a los medios de comunicación al poco tiempo, cuando ambos se dejaron ver juntos en un concierto. Tras esto, la pareja compartió su vida durante seis años en los que lidiaron con alguna crisis, hasta que en abril de 2020 llegó la definitiva y pusieron fin -hasta entonces- a la relación.

Mar Torres y Froilán de Marichalar, en una imagen de archivo. Gtres

A pesar del fin de su relación de pareja, Froilán y Mar siguieron cultivando su relación de amistad, algo que tuvieron muy fácil, ya que ambos estudian en el mismo centro educativo. En concreto, el primo mayor de la princesa Leonor (15) ha optado por formarse en Dirección y Administración de Empresas.

