Ana Obregón, Mar Torres y otros famosos que han votado y celebrado la gran victoria de Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso (42 años) acaba de hacer historia. La candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid arrasó este martes en las urnas, doblando los resultados de los comicios de 2019 y pasando de los 30 escaños de hace dos años a los 65 de este 4 de mayo.

El apoyo a la madrileña, que aterrizó hace relativamente poco tiempo en el ruedo político, ha sido masivo. En las redes sociales y en diferentes entrevistas, algunos famosos no han podido contener su alegría tras conocer el triunfo de la presidenta y el refuerzo del bloque de la derecha. Entre ellos, la presentadora Ana Obregón (65 años), la influencer Mar Torres-Fontes (22) o el novio de Tamara Falcó (39), Íñigo Onieva (31).

1. Ana Obregón

La actriz ha publicado, orgullosa, algunos stories de Instagram en los que felicita a Isabel Díaz Ayuso. En las imágenes de sus redes sociales se puede ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el balcón de la sede de la calle Génova dando su discurso tras la victoria. "¡Enhorabuena, presidenta! Mujer tenías que ser. ¡Bravo, Isabel Díaz Ayuso!", ha posteado Ana Obregón ante sus más de 700.000 seguidores.

2. Mar Torres-Fontes

Mar Torres cuenta por qué ha votado a Isabel Díaz Ayuso.

La exnovia de Felipe de Marichalar (22) y también influencer ha utilizado sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que ella está con Isabel Díaz Ayuso. No sólo posteó la imagen de la cola que le tocó esperar en el colegio electoral, sino también un vídeo explicando por qué votaría a la candidata del Partido Popular.

"Qué repercusión ha tenido la noticia que acabo de tener de Ayuso. Para bien y para mal. Yo soy una ciudadana más y yo voto a mi presidenta, que es Isabel Díaz Ayuso", puntualizaba la joven, orgullosa de haber votado a la líder del PP.

3. Elena Tablada

Elena Tablada votando por Isabel Díaz Ayuso junto a sus dos hijas, Ella y Camila.

Elena Tablada lo tiene claro. Ella está con Ayuso. Y así lo ha expresado en su cuenta de Instagram. "Quiero aclarar una cosa. Yo voto a Ayuso porque quiero, porque me gusta y porque me da la gana. Y a quien no le guste y no sepa tolerar y no sepa aceptar y respetar mis ideales políticos... no me importa. Que no me amenacen con un follower menos, me da igual. Yo tengo amigos que no tienen los mismos ideales políticos que yo y no por eso van a ser mis enemigos. Ya está".

Por otra parte, la ex de David Bisbal (41) ha aclarado que vota a Isabel Díaz Ayuso no sólo porque ha mantenido "abierto" el restaurante de su marido, Javier Ungría (39), sino por su situación vital del pasado en Cuba.

"Voto a Ayuso porque mi marido, gracias a ella, tiene un restaurante abierto y da de comer también a otros trabajadores. Vengo de una familia cubana exiliada de un régimen comunista y entenderán por eso mis ideales políticos. Sí me enseñaron a respetar los ideales de los demás", ha concluido Tablada.

4. Íñigo Onieva

El novio de Tamara Falcó ha estado todo el tiempo que ha durado la campaña electoral informando a sus seguidores de que su voto tenía nombre y apellidos: Isabel Díaz Ayuso. Este martes por la noche, el diseñador de coches se desplazaba hasta la calle Génova de Madrid para disfrutar de la fiesta improvisada que se celebró a las puretas de la sede del Partido Popular tras la victoria de Ayuso. Así lo ha manifestado en su cuenta de Instagram con fotografías y vídeos con palabras como "Libertad".

5. Nacho Cano

Nacho Cano e Isabel Díaz Ayuso. Gtres

"Yo creo que es de justicia, es el premio por haber mantenido a tanta gente trabajando, el teatro abierto... se lo merece ella. En otros sitios no ha habido esa gestión y por eso, no es que se la haya devuelto, es que se la he entregado. La que la merecía era ella no yo", expresó este martes Nacho Cano (58) a pie de urna, junto a su pareja, con la que acudió a uno de los colegios electorales de la capital para ejercer su derecho. Hace unos días, el famoso cantautor y productor musical se hacía viral tras devolver la Cruz de Mayo a Isabel Díaz Ayuso por "valiente" y "buena persona".

[Más información: El guiño de Ayuso al PP y la repetida fórmula de Iglesias: el estilismo de los candidatos en las elecciones]