Los tres recuerdos a los que Jairo Alonso se aferra tras su ruptura con Isabel Díaz Ayuso

Algo más de una semana ha pasado desde que se conociera la noticia de la ruptura amorosa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (42 años), y su pareja, el estilista Jairo Alonso (43). Una información nada sorprendente para su entorno más cercano, con el que JALEOS de EL ESPAÑOL contactó para conocer los motivos del quiebre.

"Tenían altibajos. Sobre todo por ella. No por él. Él es afable y ella es complicada de llevar. La ruptura se debe a un desgaste. Ella es celosa, tiene ciertas inseguridades y Jairo, además, es una persona incómoda para el partido", declaraba con rotundidad una persona cercana a la ya expareja.

Pero Jairo aún convive con la presencia de Isabel. No sólo es que se sigan llevando bien -"e incluso se les podrá seguir viendo juntos en algún momento", según ciertas fuentes- es que el estilista se niega a eliminar los recuerdos de sus cuatro años de relación con Ayuso en las redes sociales. Este periódico ha podido comprobar que Jairo Alonso no sólo no ha archivado o borrado las fotografías que dedicaba a su pareja en su cuenta de Instagram, sino algo mucho más especial.

Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso en las redes sociales. Redes sociales

El abulense tiene creada una pequeña carpeta destacada en su perfil de Instagram con el título "Tú", el romántico hashtag que compartía con Isabel. Dentro de esa carpeta hay tres imágenes, tres fotografías que tienen algo en común y es que fueron tomadas hace más de dos años. La primera, un divertido selfie en el que Jairo e Isabel aparecen sonriendo a cámara, sabiendo perfectamente en qué momento disparar el objetivo de su teléfono móvil, divertidos y cómplices.

La segunda imagen, soberbia, elegante, exquisita. Ambos vestidos de gala: ella con un dos piezas en color negro y él, de esmoquin, también en azabache, camisa blanca y pajarita de lazo. La tercera instantánea, la más dulce. Él la inmortaliza a ella sin que se dé cuenta y le dedica una frase que no da lugar a pensar que lo que han sentido no es amor verdadero. "Si pudiera decir todo lo que siento, siempre saldría tu nombre... #Tú".

Los mensajes de amor entre Isabel y Jairo han sido frecuentes durante su relación y cuando Díaz Ayuso fue investida presidenta de todos los madrileños en agosto de 2019, como es natural, aquellos tuits y posts de amor vieron la luz pública. Uno de ellos tuvo lugar exactamente ese día cuando Jairo Alonso no dudó en publicar un mensaje donde dejaba claro el orgullo que sentía al ver a su razón de amor logrando el cargo político por el que tanto había luchado.

El tuit de Jairo Alonso el día que Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Redes sociales

"Orgullo es lo que siento cada vez que te miro. Lo has conseguido a pesar de las millones de piedras que en tu camino pusieron. Nadie puede saber mejor que tú lo que es luchar contra todo y todos. Pero aún así nada pudo destruirte. Me siento muy orgullo de ti. Te admiro, Isabel Díaz Ayuso", publicaba, feliz, junto a una preciosa fotografía de los dos mirándose profundamente en la Asamblea de Madrid.

Las palabras en ese sentido han sido de ida y vuelta, pues Ayuso se ha referido siempre a Alonso como un hombre "muy romántico, muy buena persona, transparente y cariñoso", entre otros calificativos. Recientemente, la líder del ejecutivo autonómico ha concedido una entrevista en la revista Vanity Fair donde ha hablado de su pareja, aunque con ciertas evasivas. "Nos conocíamos de adolescentes, de salir y verlo por ahí. No voy a hablar del mundo sentimental. Nunca lo he hecho. Me he definido siempre como una mujer muy independiente que ha salido adelante por sí misma. No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido".

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso en Panamá. Redes sociales

Y era la maternidad y el matrimonio un plan pendiente de la pareja, según confirmó este diario a través de personas que conocen a ambos. "Si me echan del partido por la victoria de Soraya me veo casada y teniendo muchos hijos con Jairo", verbalizaba la también periodista con un círculo muy cerrado de compañeros en el momento en el que su continuidad en el PP no estaba clara por la pugna entre Pablo Casado (39) y Soraya Sáenz de Santamaría (49) para liderar el partido a nivel nacional.

En un viaje en el verano de 2018 a Panamá, poco después de pronunciar estas palabras, Jairo Alonso pidió matrimonio a Isabel Díaz Ayuso y ella dijo 'sí'. Hoy, aquella idílica historia de amor está rota en mil pedazos, aunque permanece el recuerdo, no sólo en sus pensamientos, en su memoria y en su reminiscencia, sino también en las redes sociales.

[Más información: Jairo Alonso pidió matrimonio a Isabel Díaz Ayuso en Panamá: los motivos de la ruptura]