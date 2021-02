Jairo Alonso, tras la ruptura con Isabel Díaz Ayuso: su vinculación a un sorprendente proyecto

Un mes exactamente ha pasado desde que se conociera la noticia de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (42 años), había roto su relación de cuatro años con su pareja, el estilista Jairo Alonso (41). La información del quiebre sentimental entre ellos veía la luz apenas días después de que se filtrasen unas polémicas imágenes de él.

Un vídeo de menos de un minuto de duración en el que se le veía disfrutando de una espontánea jornada de snowboard por las calles de Madrid tras el paso de la borrasca Filomena mientras que la que todo el mundo creía era su novia, desde su sillón presidencial, pedía a los madrileños que se quedasen en casa por el peligro y los estragos de la nieve.

Según pudo confirmar JALEOS en exclusiva, el adiós definitivo entre ellos llegó este pasado otoño y al tratarse de un idilio cuyo origen es la amistad, la relación sigue siendo buena e incluso en alguna ocasión se les podría ver juntos. Tanto es así que él todavía no ha eliminado ninguna de las fotos de las redes sociales en las que aparece con la que era su razón de amor.

Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso en las redes sociales. Redes sociales

Pero la vida avanza, evoluciona, y aunque Jairo Alonso no quiere desvincularse de la que es su gran pasión, el estilismo capilar, ahora ocupa gran parte de su tiempo en otro proyecto. Fuentes del entorno más cercano del abulense deslizan a este diario que Alonso se encuentra íntimamente involucrado en la creación de la sede capitalina de una empresa de construcción con origen pamplonés.

Se trata de la empresa VDR Construcciones, que ya tiene su propio espacio en Madrid. En concreto, se encuentra en el número 13 de la calle Columela, una corta vía del exclusivo barrio de Salamanca, situada entre la calle Serrano y la calle Lagasca.

Jairo Alonso en la nueva sede de VDR Construcciones en Madrid. Redes sociales

"Así da gusto venir a la oficina", escribía Jairo Alonso al publicar una imagen en blanco y negro del impresionante despacho que él mismo ha ayudado a decorar, organizar y poner a punto para su inminente inauguración. La información que maneja este medio es que en las próximas semanas habrá un pequeño evento que marcará el punto de partida de la nueva sede de VDR. Será algo íntimo, se respetará el aforo limitado y se cumplirán todas las medidas anti-Covid-19 en vigor en la Comunidad de Madrid.

El CEO y fundador de VRD Construcciones es Fernando Vidaurre Orayen, amigo personal de Jairo Alonso, y uno de los empresarios más reconocidos y respetados en el sector de la edificación a nivel nacional. Vidaurre fue galardonado con el Premio Joven Empresario Navarro en 2004. La cuenta de Instagram de esta compañía tuvo un parón el pasado 6 de enero y ha sido esta semana, desde el lunes día 15, cuando su estética ha cambiado por completo.

Imágenes de líneas suaves, con un sofisticado marco de perfil claro, elegantes y con gran protagonismo del blanco y negro, muy al estilo Jairo Alonso, son protagonistas en los últimos posts de VDR. Este periódico ha podido confirmar por fuentes próximas a Jairo que, de momento, no trabajará de manera activa en esa empresa, aunque no se descarta. No tiene pensado "colgar las tijeras". "Eso no cambia", ha afirmado el propio Jairo.

Su historia de amor con Ayuso

Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso empezaron su noviazo en el año 2016, tras un fortuito reencuentro en Sotillo de la Adrada, Ávila, el pueblo natal del padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya fallecido. Su romance se fecha en un momento clave en la historia laboral de Ayuso, que se ya posicionaba como la mano derecha de la entonces líder del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes (56).

Desde que se embarcaron en su relación amorosa, Jairo manifestó su apoyo en público a Díaz Ayuso en infinidad de ocasiones, especialmente desde que la Asamblea de Madrid la invistiese presidenta de todos los madrileños con el apoyo de Ciudadanos y de Vox en agosto de 2019. En aquel momento, no dudó en publicar un tuit donde dejó claro el orgullo que sentía por ella.

"Orgullo es lo que siento cada vez que te miro. Lo has conseguido a pesar de las millones de piedras que en tu camino pusieron. Nadie puede saber mejor que tú lo que es luchar contra todo y todos. Pero aún así nada pudo destruirte. Me siento muy orgullo de ti. Te admiro, Isabel Díaz Ayuso", publicó, junto a una hermosa foto de ambos mirándose profundamente.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso en Panamá. Redes sociales

La maternidad y el matrimonio eran planes pendientes de la pareja, según confirmó este diario por personas que conocen a ambos. "Si me echan del partido por la victoria de Soraya me veo casada y teniendo muchos hijos con Jairo", verbalizaba la también periodista con un círculo muy cerrado de compañeros en el momento en el que su continuidad en el PP no estaba clara por la pugna entre Pablo Casado (39) y Soraya Sáenz de Santamaría (49) para liderar el partido a nivel nacional.

En un viaje en el verano de 2018 a Panamá, poco después de pronunciar estas palabras, Jairo pidió matrimonio a Isabel y ella dijo 'sí'. Hoy, aquella idílica historia de amor está rota en mil pedazos, aunque permanece el recuerdo, el respeto y el cariño por lo que pudo ser y no fue.

