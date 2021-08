El exótico paraíso de Nuria Roca en Tenerife: habitación desde 290 euros en un bosque en medio del Atlántico

Madrid se queda solo durante los meses de verano. Sus residentes hacen las maletas para disfrutar del merecido descanso vacacional y abandonan la capital con rumbo a diferentes destinos veraniegos. Una de las últimas en hacerlo ha sido Nuria Roca (49 años), que ha elegido el sur de Tenerife para desconectar del bullicio de la ciudad.

Allí ha escogido uno de los hoteles más exclusivos de la costa canaria para alojarse. Demostrando su gusto por la arquitectura -se tituló en Arquitectura Técnica-, la valenciana se ha decantado por el original Ritz Carlton Abama, un complejo que llama la atención por su diseño. Se desconoce si en estas jornadas de desconexión está acompañada por Juan del Val (50), ya que no aparece en ninguna de sus publicaciones.

La presentadora no ha podido resistirse a descubrir la exuberante edificación en sus historias. Mostrando su rostro, detrás de ella aparece el complejo, que se inspira en la arquitectura morisca. Este, además, se funde con la vegetación de la zona, en concreto, se sitúa en medio de un bosque constituido con más de 90.000 árboles de más de 300 especies diferentes. Este exótico paisaje, con el Atlántico y La Gomera de fondo, crea el marco perfecto para tomarse unos relajantes días de descanso.

A la izquierda, Nuria Roca, desde la terraza de su habitación. A la derecha, una vista de la edificación. Redes sociales

La presentadora ha podido disfrutar de estas maravillosas vistas desde la terraza de su habitación, una reserva que se puede conseguir desde 294 euros la noche. La de Nuria cuenta con una amplia terraza en la que se le ha visto dedicar tiempo a uno de sus placeres confesos: la lectura. Y es que todas las habitaciones y villas están decoradas siguiendo un estilo étnico que se coordina a la perfección con el paisaje e invita al descanso. La mayoría de ellas, según consta en la web del establecimiento, goza de vistas al exótico jardín y al mar. Además, los baños están construidos con lujosos materiales como el mármol. Todas las habitaciones están equipadas con televisión interactiva, cafetera de cápsulas y conexión a Internet.

A la izquierda, una imagen comartida por la presentadora, desde el hotel. A la derecha, una de las siete piscinas. Redes sociales

Y si se trata de relajarse, a la presentadora no le van a faltar opciones, pues el hotel cuenta con un spa donde recibir exclusivos tratamientos "transformadores", según se cuenta desde el propio alojamiento. Estos mezclan la sabiduría de la naturaleza con la tradición local. Otra opción es zambullirse en una de las siete piscinas con las que cuenta el establecimiento, algunas de ellas simulando paradisiacos lagos con entradas en rampa que imitan a la naturaleza. Para momentos más activos, el gimnasio ofrece todo tipo de máquinas e incluso bicicletas de spinning en una terraza al aire libre. También hay senderos para correr y caminar a través de jardines botánicos, un complejo para practicar golf y pista de tenis.

A la izquierda, 'story' compartido por Nuria en el que muestra su cena. A la derecha, una de las posibilidades gastronómicas del hotel. Redes sociales

No se conoce si Nuria ha visitado ya las instalaciones anteriormente mencionadas, de lo que sí ha dado cuenta es de su oferta gastronómica. Nuria compartía con sus seguidores una deliciosa cena compuesta por marisco y arroz. Un menú que ha elegido entre el amplio servicio de cocina dividido en varios locales: Kabuki, de cocina fusión oriental y occidental; M.B, con dos estrellas Michelin; El Mirador, que ofrece cocina local; Verona, dedicado a la cocina italiana; Txoko, regentado por Martín Berasategui (61), un chef que acumula 12 estrellas Michelin; Beach Club, ubicado en la playa; La Veranda, con vistas a la piscina en cascada, The Club House, en el campo de golf y The Lobby Bar.

Además de todos estas opciones, la valenciana podrá disfrutar si lo solicita de una noche muy especial bajo las estrellas, en la que se le servirá un exquisito pícnic. También, si decide formar parte del Villa Club, tendría acceso a una oferta exclusiva que incluiría experiencias de bienestar en el spa o un servicio de sombrillas y hamacas en la playa y las piscinas.

Ilustres huéspedes

La fama de este espectacular hotel traspasa la frontera de nuestro país y en él se han alojado personalidades de todo el mundo. Entre ellas, en 2019, tal y como publicó JALEOS en exclusiva, el presidente de China Xi Jinping (68), que hizo una escala de dos días junto a su esposa, Peng Liyuan (58), y un amplio séquito que incluía cocineros en la isla española.

El mandatario se alojó tal y como pudo confirmar JALEOS con su mujer en una de las suites de este lujoso hotel. Concretamente, el mandatario y su mujer se alojaron en una habitación con piscina privada y jacuzzi. Durante su estancia, los ilustres visitantes quisieron ver el Teide y para ello se cerró el recinto al resto de los turistas. De la misma forma, la playa Abama, la más cercana al complejo hotelero, también fue desalojada para ellos.

