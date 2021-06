Nuria Roca comparte una foto desde el hospital y cancela sus compromisos por un problema de salud

Tres días después de haber compartido en sus redes sociales que había estado en cama con fiebre alta, Nuria Roca (49 años) ha informado a sus seguidores que se ausentará de sus próximos compromisos laborales para atender su salud. Con una imagen desde el hospital y sin desvelar el problema que tiene, la colaboradora de El Hormiguero ha dado detalles sobre la suspensión de su obra de teatro en Canarias, La gran depresión, durante este fin de semana.

"Buenos días… Esta semana ha sido un tanto complicada… La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… Pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana…", ha comenzado escribiendo Nuria Roca la mañana de este sábado. "Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife…", ha continuado la presentadora antes de pedir disculpas a quienes habían comprado las entradas por los inconvenientes ocasionados. Además, la mujer de Juan del Val (50) ha aprovechado el post para agradecer a su equipo por toda la ayuda y el cariño recibido en estos días tan complicados.

En su publicación, Nuria Roca también ha recibido un sinfín de mensajes por parte de sus seguidores, quienes le auguran una pronta mejoría. Destacan los de algunas celebridades como Paula Echevarría (43), quien le ha escrito: "¡Ay Nuri! El cuerpo a veces pide una pausa... Se le da y en nada a tope otra vez". Por su parte, Máximo Huerta (50) le ha enviado "un abrazo", mientras que Bibiana Fernández (67) le ha pedido que se ponga "bien".

La presentadora ha hecho esta inesperada publicación dos días después de haber compartido con sus seguidores de Instagram que se recuperaba de un misterioso problema de salud que le había desencadenado fiebres altas y que la había obligado a permanecer en cama. "Hoy ya he podido funcionar un poco y mañana como una rosa. ¡Qué sabio es el cuerpo! Un poquitito de filtro y a cuidarse", comentó el pasado miércoles junto a una imagen en la que posaba desde el coche y muy sonriente. Un día después, incluso, asistió como todos los jueves al plató de El Hormiguero, donde mostró su mejor actitud y compartió risas con todo el equipo. Entonces parecía que su problema de salud había sido momentáneo y que ya se encontraba inmersa en la rutina. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Aunque ha asegurado que no hay de qué preocuparse, Nuria Roca ha explicado que se ausentará de sus próximos compromisos porque debe guardar descanso durante un período de tiempo. "No es grave, un poco de reposo, seguir la pautas médicas y en un par de días a full", ha escrito al final de su última publicación, demostrando que, pese a vivir un momento difícil no ha perdido el ánimo y se mantiene con esperanza.

