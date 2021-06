La enfermedad de Laura Sánchez que atribuye a la tensión y los disgustos por la custodia de su hija

Despedía el mes de mayo con celebración, pero sin el regalo que le hubiese gustado recibir. Laura Sánchez (40 años) estrenó nueva década el pasado 29 de mayo inmersa en la lucha que ha marcado su vida en los últimos años: la batalla judicial por la custodia de su hija Naia.

La adolescente, de 15 años, vive con su padre, el exfutbolista Aitor Ocio (44) por decisión de los tribunales. Este, sin duda, ha sido uno de los mayores golpes que ha tenido la intérprete en los últimos años. Tanto, que pudo haberle desencadenado una enfermedad con la que lucha actualmente. El destino de la pareja, que se profesaba su amor a comienzos del 2000 no fue el esperado. Aunque su relación fue una de las más comentadas del momento -él, futbolista de Primera División en clubes como el Athletic o el Sevilla; y ella, modelo de prestigio y actriz en series tan exitosas como Los hombres de Paco- no terminó bien.

Su situación laboral ha sido muy distinta. El hecho de haber nacido en Alemania, donde apenas pasó unos meses antes de vivir en Huelva, ya indicaba que su carrera profesional iba a tener cierto tinte internacional. Como muchas otras modelos, la precocidad marcó su trayectoria en las pasarelas, ya que sin ser aún mayor de edad recibió un prestigioso reconocimiento, The look of year.

Laura Sánchez, Aitor Ocio y su hija, en una imagen de archivo. Gtres

Tras hacer carrera en la moda, Sánchez también comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Así, a la ya mencionada Los hombres de Paco se sumaron El chiringuito de Pepe o Gym Tony. Pero mientras su fans la veían en su faceta de artista y profesional de las pasarelas, la realidad con la que tenía que lidiar era mucho menos amable.

Recientemente, la propia Laura Sánchez contó en una entrevista con la revista ¡HOLA! que toda la tensión y los disgustos acumulados han podido afectar su salud. La modelo confesó que hace tres meses le diagnosticaron diabetes durante una revisión ginecológica, algo que ella misma achaca al trance de haber pasado mucho tiempo sin convivir con su hija. "No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. Cuando todo se relaja, sabía que mi cuerpo iba a decir: 'ahora reacciono yo', explicó.

Laura Sánchez ha tenido una exitosa carrera como modelo y actriz. Gtres

Pero ¿tiene visos de realidad esta teoría de Laura Sánchez? Según algunas opiniones médicas, sí. Los especialistas detallan que, en una persona que padece diabetes, el sistema inmunitario ataca y destruye las células que producen insulina en el páncreas, provocando que el azúcar se acumule en el torrente sanguíneo. Esa reacción se debe a factores genéticos y ambientales, aunque no existe una evidencia 100% fiable al respecto.

De un modo u otro, lo que está claro es que la vida de Laura Sánchez ha cambiado, al menos desde el punto de vista nutricional. La alimentación pasa a ser un aspecto a cuidar más si cabe, sobre todo cuando se tiene en cuenta que la diabetes puede derivar en otros problemas de salud como accidentes cardiovasculares, daños a los nervios y a los riñones, retinopatías, deterioro auditivo e incluso depresión.

Por todo ello, la dieta de Laura Sánchez debe ser a partir del diagnóstico totalmente personalizada, pero siempre limitando la ingesta de hidratos de carbono, grasas de origen animal y el alcohol. Otro aspecto recomendable para los pacientes con diabetes es la práctica regular de ejercicio físico, preferentemente con actividades suaves pero de larga duración, evitando ejercicios bruscos que pudieran acabar aumentando la glucemia.

