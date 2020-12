Máximo Huerta desvela el delicado momento por el que está pasando: "Me da igual todo"

Máximo Huerta (49 años) fue uno de los escritores que este viernes participó en la iniciativa que tuvo La casa del libro y la editorial Planeta para rendir homenaje a los libreros. Durante el evento, el periodista desveló que atraviesa un momento muy delicado que, incluso, lo ha llevado a cambiar sus planes de Navidad.

"Es un año complicado, no me quiero quejar porque tengo esa luz. Mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola", explicó Máximo al hacer un balance sobre el 2020, marcado por la crisis del coronavirus. El periodista confesó que su progenitora tiene un tumor y por eso, el único deseo que pide al 2021 es salud. "Que el tumor vaya bien, que no sea nada malo... No le pido nada más, me da igual todo", aseguró el periodista, quien este año tendrá una Navidad muy distinta.

Según él mismo contó, este diciembre no ha decorado su casa con objetos navideños porque así se lo ha pedido su madre. "He decorado la casa desde que soy niño, he puesto belenes y decoración, siempre he sido muy navideño, pero mi madre me ha pedido que no ponga nada porque no está atravesando un buen momento de salud", explicó.

En conversaciones con la prensa, Máximo Huerta también hizo referencia a la figura de Felipe VI (52) y a su padre, Juan Carlos (82), en un momento tan convuslo para la monarquía española. "Pensé que íbamos a recordar al Rey de una manera entrañable y que iba a ser un legado estupendo para Felipe VI y él mismo está destrozando la imagen de una institución tan importante y que en lo personal es difícil, es duro, entiendo que quiera volver a casa porque más allá de ser Rey, vuelve a casa. Si regulariza todo me parece bien, el país irá viendo esto de otra manera".

Un año de cambios

Más allá del difícil momento personal que atraviesa, en lo profesional, Máximo Huerta se ha enfrentado a un año de lleno de cambios. Sobre todo, a nivel televisivo.

En los meses más complicados de la pandemia, Televisión Española decidió reformular su parrilla para cubrir la crisis mundial del coronavirus. Así, optó por potenciar los programas informativos frente al entretenimiento, cancelando varios espacios. Entre ellos, el del exministro, A partir de hoy. "La aventura ha llegado a su final. Gracias a RTVE por volver a confiar en mí. Gracias al equipo y a todos los invitados. De momento, os espero el 19 de mayo con mi nueva novela Con el amor bastaba. Gracias por el cariño", escribió en su momento Máximo Huerta en su cuenta de Twitter, invitando a sus followers a seguir sus aventuras. La última, su participación en el programa Mask Singer: adivina quién baila.

He sido muy feliz presentando 'A partir de hoy' pero la aventura ha llegado a su final. Gracias a RTVE por volver a confiar en mí. Gracias al equipo y a todos los invitados. De momento, os espero el 19 de mayo con mi nueva novela 'Con el amor bastaba'.

Hace unas semanas, el exministro sorprendió a la audiencia tras desvelarse que era él quien se escondía detrás de la máscara de Gamba. Hasta ese momento, nadie, a excepción de Javier Ambrossi (36), sospechaba de su participación en este espacio televisivo. "Si no es él, me rapo la cabeza", decía el guionista y juez de Mask Singer, antes de que se diera a conocer la identidad del personaje.

