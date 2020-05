TVE aparta también a Máximo Huerta: el ente público cancela 'A partir de hoy'

Otro importante cambio en las mañanas de TVE. Si bien hace unos días se anunció que María Casado (42 años) abandona la presentación de La mañana de La 1 en la próxima temporada y será sustituida por Mónica López (45), este lunes se ha conocido que el espacio de Máximo Huerta (49), A partir de hoy, la tertulia que ha liderado durante 9 meses, no volverá a emitirse. Una cancelación inesperada que ha anunciado el propio presentador y escritor en su cuenta de Twitter.

"He sido muy feliz presentando A partir de hoy pero la aventura ha llegado a su final. Gracias a RTVE por volver a confiar en mí. Gracias al equipo y a todos los invitados. De momento, os espero el 19 de mayo con mi nueva novela Con el amor bastaba. Gracias por el cariño", ha posteado en su red social este lunes.

He sido muy feliz presentando 'A partir de hoy' pero la aventura ha llegado a su final. Gracias a RTVE por volver a confiar en mí. Gracias al equipo y a todos los invitados. De momento, os espero el 19 de mayo con mi nueva novela 'Con el amor bastaba'.

GRACIAS por el cariño. pic.twitter.com/SEiMxDi0V2 — Máximo Huerta 🌿 (en casa) (@maximohuerta) May 11, 2020

Cabe recordar que a mediados de marzo la corporación pública cancelaba de manera momentánea varios de sus espacios estrella, como A partir de Hoy y Corazón, para dar prioridad a los programas informativos que abordan la crisis del Covid-19. De esta manera, dos grandes figuras de la corporación desaparecían de la pantalla para dar paso a nuevos espacios de información. Sin embargo, esa no ha sido la única modificación que ha experimentado la parrilla de TVE en las últimas semanas.

La revolución interna de TVE

Roberto Leal como imagen promocional de 'Pasapalabra'. Atresmedia

El primer movimiento de caras que revolucionó la cadena pública aconteció el pasado mes de abril cuando se anunciaba el fichaje de Roberto Leal (40) por Antena 3 para presentar el concurso Pasapalabra. De este modo, el andaluz, rostro afincado en TVE, abandonaba para siempre la cadena y la presentación de uno de los programas buque insignia, Operación Triunfo.

Se trataba de la primera salida oficial de un rostro importante en esta nueva era. Con el concurso musical sin presentador para la nueva temporada -aunque Leal va a grabar las últimas galas de esta edición como compromiso con RTVE-, tan solo semanas después la cadena se enfrentaba a otro gran cambio en su estructura con la abrupta salida de Casado de La mañana tras cuatro años.

Nuevo revés interno en la corporación. Será Mónica López, hasta el momento jefa de la Sección de Meteorología del ente público desde 2008, quien se ponga al frente de la franja matinal. De momento, ni RTVE ni María Casado se han pronunciado al respecto acerca de esta salida que cogía a propios y extraños por sorpresa hace tan solo unos días. Parece que, salvo información de última hora, que el único espacio que se salva de la 'quema' es el mítico Corazón, presentado por Anne Igartiburu (51).

Máximo y su tímida acogida

Lo cierto es que el espacio A partir de Hoy no ha despuntado precisamente a nivel de audiencia en sus nueve meses de emisión. A pesar de que Máximo se embarcaba en algo nuevo, en la responsabilidad de presentar y ser la cara principal de un programa en una televisión nacional, motivo por el que se implicó en hacerlo lo mejor posible, los datos no cumplieron las expectativas. Su regreso al medio se quedó en un perfil bajo. Sin lucirse demasiado. Así se tradujo de sus datos de share, ya que su índice de audiencia ha estado en torno a un 6 por ciento, lo que equivale a 256.000 espectadores, y el mínimo en un 5'6 por ciento, lo que supone 241.000 personas atentas al televisor.

Lo cierto es que esa cifra no supone ni mucho menos un fracaso de audiencia para TVE. Es, más o menos, la media que logran los magacines más populares de la cadena. Sin embargo, se esperaba un mayor dato debido a la presencia del ex ministro de Cultura y Deporte y su vuelta a la televisión, ya que espacios como La Mañana, Corazón o España Directo, que son los que siguen una temática similar a A partir de hoy, se sitúan entre el 7,2 y el 9 por ciento de share habitualmente. Pese a este tímido resultado, TVE renovó su contrato y alargó, incluso, la duración del programa el pasado mes de febrero, pese a estar bajo mínimos. Ahora, no obstante, Máximo no ha corrido tanta buena suerte y la cadena ha decidido prescindir de sus servicios.

[Más información: Anne Igartiburu y Máximo Huerta, damnificados por la cobertura del coronavirus en TVE]