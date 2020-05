La irresponsabilidad de Eva González: se salta las medidas de seguridad de la fase 1 de confinamiento

La presentadora Eva González (39 años) ha despertado la furia de sus seguidores en las redes sociales al publicar una fotografía donde aparece dando un cariñoso abrazo a su madre, Encarni Fernández. Un gesto que las autoridades sanitarias y el propio Gobierno de España han prohibido en este punto de la pandemia del coronavirus.

La imagen, que en un principio podría tratarse de una instantánea bonita y natural entre dos miembros de una misma familia, cambia por completo de sentido al encontrarse el país entero -y casi todo el planeta Tierra- sumido una complicadísima crisis sanitaria provocada por la alta contagiosidad del Covid-19.

Bajo el título "La felicidad", la modelo ha subido a sus redes la polémica imagen y sus seguidores no han dudado en reprochárselo con comentarios como los siguientes: "¿No has escuchado a las autoridades decir que aún no se puede abrazar ni besar a los no convivientes?", "hay que mantener la distancia de seguridad cuando se visita a familiares y amigos".

Algunos incluso has traspasado la línea y la han llegado a insultar por tener esa actitud, tachada de "irresponsable": "La gente es imbécil. ¡Madre mía! ¡Qué insensata! ¡Han dicho miles de veces que se puede visitar manteniendo la distancia de seguridad!".

Eva González abrazando a su madre.

Efectivamente, la madre de Eva González pertenece al conocido como "grupo de riesgo" de la enfermedad -personas vulnerables de 65 años o más-. Y esto es algo que sus followers también han afeado a la sevillana: "¿Donde está la distancia social? Con grupo de riesgo, además... Como todos lo hagamos así, volvemos a expandir la pandemia. Un momento precioso, sin duda, pero... ¿Y la distancia de seguridad dónde está? Dijeron que podíamos ver a nuestros familiares pero con dos metros de separación, sin abrazos, sin besos y ambas con mascarillas, así nos va”.

Efectivamente, toda Andalucía excepto las provincias enteras de Málaga y Granada han pasado este lunes 11 de mayo a la fase 1 de la desescalada. Eva González, al encontrarse en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, ha decidido ir a visitar a su madre, pues ambas han pasado la primera fase del confinamiento separadas y hacía 60 días que no se veían.

Es cierto que se permite la visita a familiares y reuniones de hasta 10 personas dentro de una misma casa, pero siempre que se mantenga la distancia social entre ellos, es decir, entre un metro y medio y dos metros. En ningún caso está permitido el contacto, incluyendo besos y abrazos.

Eva González mantiene una relación muy especial con las que ella llama las mujeres de su vida. Son su madre, Encarni Fernández y su hermana, María González. El pasado 3 de mayo, Día de la Madre en España -en el resto del mundo ha sido este domingo día 10 de mayo-, la presentadora de La Voz dedicó unas bonitas palabras a su progenitora a través de las redes publicando, como procedía, una foto de archivo donde aparecía Encarni en el centro, recibiendo besos de sus dos únicas hijas.

"La que nos dio la vida en el más amplio sentido de la palabra. La mujer a la que volver siempre, los cimientos de mi vida. La mejor madre, la mejor abuela. La más fuerte y graciosa. La más valiente. MI MADRE. Gracias mamá. Ojalá algún día logre ser tan buena madre como tú. Te quiero 500", firmó la modelo.

