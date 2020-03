Eva González y su accidentado debut como presentadora virtual: las redes la dejan en evidencia

Eva González (39 años) se ha querido sumar a las iniciativas que diferentes rostros conocidos ya llevan días realizando en redes y ha puesto al servicio de sus seguidores su talento y su profesión para amenizarles el confinamiento.

La presentadora ha ejercido como tal y ya este martes anunciaba su primera entrevista en las redes: "¡¡¡Buenos días!!! Mañana miércoles a las 19.00 horas estaré con @boticariagarcia en directo a través de mi cuenta de Instagram para preguntarle todas las dudas que tengáis sobre el coronavirus. Aviso que desmontara algún que otro bulo, que ella es muy de eso... Así que venga, animaros a preguntar todo lo que queráis que tomo nota!".

Llegó el día de su debut virtual y no todo fue como la presentadora auguraba. Eva dejó patente su desconocimiento en las herramientas tecnológicas y tuvo muchos problemas para conectar vía redes sociales con su entrevistada.

Eva González se estrenó como presentadora en redes con Boticaria García.

González hizo un primer intento. Activó su directo de Instagram, y mientras miles de personas ya estaban conectadas para verla, la sevillana tuvo que cancelar la sesión porque le estaba siendo imposible encontrar el modo de iniciar la conexión con Boticaria García. Lo intentó una segunda vez, "ahora sí que lo voy a conseguir, tranquilos", comenzaba a decir la mujer de Cayetano Rivera (43). Tras unos segundos su cara de desesperación era evidente, e incluso soltó risas y carcajadas ante la impotencia de verse incapaz de llevar a cabo la entrevista.

"Dejad de reír y ayudadme a hacer esto", comentaba Eva ante las decenas de miles de seguidores que estaban siendo testigos de sus problemas tecnológicos en directo. "A ver, ya está, ya te he encontrado Boticaria, creo que ya está", dijo en un determinado momento. Pero no fue así.

Los minutos corrían y la presentadora estaba siendo consciente de la situación: "No me lo puedo creer, de verdad que no me creo que no vaya a poder hacer esto". Mientras, las personas conectadas emitían constantes "jajajajaja" y emoticonos de lágrimas de risa, pero otros intentaban darle pautas: "Pídele a Boticaria que te envíe la solicitud o que directamente inicie el directo ella".

El rostro de la andaluza estaba en primera plano y cada vez más cerca de la pantalla debido a que no paraba de buscar en ella un botón de 'salvación' o algo que le indicara cómo llevar a cabo la doble conexión con su entrevistada.

Los pocos minutos de tensión se hicieron eternos hasta que no pudo evitar soltar un grito de alegría al hallar la solución: "¡Ya está! ¡Lo encontré! Ahora Boticaria acepta mi solicitud, anda, deja de escribirme por WhatsApp y acepta en Instagram".

En el instante en que se hizo efectiva la conexión y se pudo ver la pantalla partida con las dos protagonistas, las primeras palabras de Boticaria García no pudieron ser otras que: "Eva, déjalo así, no toques nada, déjalo, ya está", y incluso llegó a bromear: "Menuda pedazo de influencer eres, Eva".

Tras esos minutos incómodos en los que González dejó ver su torpeza con el uso de las redes, la conversación giró en torno a las cuestiones más actuales del coronavirus y la resolución de las dudas de los espectadores sobre el Covid-19.

La audiencia fue multitudinaria y se pudo comprobar la buena relación que existe entre ambas porque en varios momentos mostraron su complicidad e intentaron aportar un toque alegre a la cruda situación que atraviesa España.

Después de atestiguar el éxito de su entrevista, la presentadora podría volver a llevar a cabo citas semanales con expertos y artistas, pero antes debería aprender a manejarse algo mejor en las comunidades virtuales. Prueba de que no está realmente orgullosa de ese directo y sus continuos errores en él es que ha borrado el vídeo y no ha dejado rastro de él en su perfil de redes sociales.

