Eva González se sincera: "'La Voz' es un formato más exigente que 'MasterChef'"

De vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano, Eva González (38 años), Juanra Bonet (45) y la nueva coach Vanesa Martín (38), han aterrizado en el Festival de Vitoria para presentar la nueva temporada de La Voz Kids, que trae algunas novedades para los espectadores pero también para los participantes.

Eva, felicidades, cuéntenos su experiencia en 'La Voz Kids'

Yo estoy feliz de volver al festival, y este año para presentar La Voz Kids. Estoy feliz porque a mí me encanta trabajar con niños, ya me encantaba en Masterchef Junior y ahora también porque los niños tienen ese punto de inocencia, de estar sin filtros que también te hace a ti disfrutar mucho más.

Eva González posando para los medios en el festival de Vitoria. Gtres

Ha estado en las otras dos versiones, se estrena con la edición 'kids', ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido trabajar con Juanra, que también se estrena?

Pues genial, a mí me encanta estar con Juanra porque es un compañero maravilloso y tiene un humor muy peculiar, que le da mucha seguridad a los niños. Nosotros hemos estado detrás con los niños para explicarles que esto es un juego y relajarlos, los niños son magia.

¿Nota mucha diferencia entre 'Masterchef' y 'La Voz'?

Los dos son súper formatos. En las tres marcas de Masterchef he disfrutado mucho, he sido súper feliz en TVE, siempre voy a estar agradecida a la productora del programa y a la cadena. Esto es otro trabajo, otra cadena, otra manera de trabajar y no quiere decir que mejor ni peor. Sí que quizás La Voz para mí es más exigente como presentadora. Yo soy feliz en los dos formatos.

El hecho de ser mamá igual hace que 'La Voz Kids' le haga emocionarse más

Pues no me lo he planteado, pero antes me lo han preguntado otros compañeros y he pensado que quizás sí, no sé.

Eva junto a Juanra Bonet. Gtres

Ha podido descansar entre tantas grabaciones, ¿ha tenido vacaciones este verano?

He estado en Sevilla, la verdad que no he pisado mucho la playa porque mi hermana iba a dar la luz, pero sí.

¿Cómo es Eva como tía?

Pues ahora mismo poco porque es muy pequeño, pero ha sido un verano distinto y bonito, porque he estado mucho tiempo con Cayetano que está pa' comérselo.

¿Ha podido pasar tiempo con Cayetano entre tantos ruedos?

Poco porque su temporada taurina está siendo fuerte y le está yendo muy bien.

Se está comentando que se ha enfriado la relación entre Cayetano y Fran

Yo esas cosas no sé, les tenéis que preguntar a ellos.

¿Hay buena relación?

Sí, bueno, son hermanos.

Parece que quieren enfrentaros, ahora a usted con Lourdes también

Nos hemos llevado siempre bien, yo lo del enfrentamiento con Lourdes ya lo he aclarado, lo demás tenéis que hablarlo con ellos que son los protagonistas.

Pero con Kiko sí que está la cosa tensa, lo ha reconocido por cómo hablaron de Isabel

Kiko es genial.