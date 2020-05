Merlos no es el único (infiel): otras historias extramatrimoniales que impactaron a España

Famosos pillados 'in fraganti'.

Cuando la sangre se altera por la primavera, los libidinosos deseos suben de temperatura hasta alcanzar cotas infernales. El termómetro de la audiencia televisiva está que arde tras el Merlos Place, uno de los crutre-escándalos más mediáticos desde que Mar Flores (50 años) se paseara con Lequio (59) por Roma a la luz de los farolillos mientras un almibarado Fernando Fernández Tapias (81) esperaba impaciente la vuelta a sus brazos de la modelo.

En los últimos tiempos, las infidelidades catódicas han revolucionado los hogares que viven pendientes de un edredoning cada vez más low class. Si actualmente Alfonso Merlos (41) y Marta López (46), protagonistas del Merlos Place, están en boca de todos, la poca vergüenza que les queda es para llenarse los bolsillos con miles de euros a costa de hipotecar los sentimientos de otros. JALEOS echa un vistazo a las cinco infidelidades más corazoneras que se han colado hasta en las sábanas de la audiencia.

1. Alfonso Merlos y Marta López

Alfonso Merlos y Alexia Rivas.

Es la bomba sexual del año. Alfonso Merlos y Marta López no solo están siendo trending topic por el Merlos Place, incluso llegando a desplazar últimamente al Megxit, sino que han sido protagonistas en algunos de los medios norteamericanos más conocidos, por el portal TMZ o incluso en The View, el éxito programa televisivo en el que la actriz Whoopi Goldberg (64) dio su opinión sobre este affaire planetario.

El amor tiene trampas. Y, a veces, los protagonistas caen. En la memoria colectiva quedará para siempre el directo que hizo Alfonso Merlos en el programa de YouTube El Estado de Alarma de Javier Negre. La sorpresa llegó cuando de fondo apareció una atractiva mujer en biquini que no era Marta. Había que responder a la pregunta: ¿De quién se trataba? Es Alexia Rivas (27), una guapísima periodista cuyo caché ya ha subido y en cuyo pasado ha tenido relaciones con el actor Aarón Guerrero, el paparazzi Jordi Martín y Julián Contreras Jr. (34).

Marta ha aprovechado este filón para incrementar su cuenta corriente. Sin pudor ni vergüenza, sus lloriqueos ya tienen precio. Como apunta la revista Semana, ha conseguido un contrato de 33.000 euros por tres meses con Mediaset. Y para rizar el rizo, algunos de esos medios americanos han confundido a la ex gran hermana con otra Marta López Álamo (23), la actual pareja de Kiko Matamoros (53). Un episodio que recuerda al que sufrió Andrés Burguera (44), hijo de Andrés Pajares (80), cuando en Nueva York le confundieron con Andrew Cunanan, el asesino de Gianni Versace. Sin duda, la otra Marta también hará caja.

2. Estefanía Carbajo a Christopher Guzmán

Christopher y Fani.

Mencionar en estas líneas a Hipócrates es un sacrilegio, pero como el médico griego afirmó que el número siete es la fuente de la vida y de todos los cambios, los siete años de relación de Estefanía (34) y Christopher (28) parecen que están en esa fase.

La Fani es mucha Fani y Christopher pues… Los dos eligieron participar en La isla de las tentaciones y uno de ellos acabó churrascado. El desgarrador grito "¡Estefaníaaaaa!" de Christopher tras ver impertérrito cómo su chica se daba el lote con Rubén provocó un catastrófico tsunami en las redes sociales. ¿Qué pasará con la pareja?.

Al parecer, ésta no es la primera vez que la morenaza se mete en cama ajena o, al menos, tontea para hacerse un hueco en el mundo de la fama. Antes de entrar en el concurso se había dado sus gustillos con Abel –exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa-, Jacobo Ostos (36) –hijo del torero Jaime Ostos (89) y de la doctora María Ángeles Grajal (67)- y Mario Artiaga, participante de Gran Hermano 4, que admitió haberse liado con Fani "doscientas veces" hace "dieciséis años". ¿Todo por la fama-pasta?. Pero pelillos a la mar, porque en una exclusiva dada a Lecturas, Fani y Christopher se casarán este verano.

3. Adara Molinero a Hugo Martín

Adara y Hugo.

Lo de Adara Molinero (27) es como un culebrón venezolano. Es el cuento de nunca acabar. La ganadora de Gran Hermano 7 estaba casada con Hugo Martín (45), pero todo terminó de resquebrajarse cuando la concursante clamó a los siete cielos su amor por el atractivo Gianmarco Onestini (22). La casa de Guadalix se ha convertido prácticamente desde sus inicios en una especie de burdel catódico en el que el edredoning es el plato estrella. No importa que las cámaras vigilen. El morbo hay que servírselo a la audiencia.

Pero mientras Adara se debatía entre Hugo y Gianmarco, hubo rumores de que la exgranhermana también tenía un affaire con un trabajador de Telecinco. ¡Qué bien le cunde el tiempo!. Una buena manera de hacer caja a costa de lagrimones y palpitaciones. Hace unos días, Gianmarco confesó desde Italia que le desea lo mejor tanto a Adara como a Cristian ATM (qué gracia, las últimas tres letras son las siglas en inglés de cajero automático).

Pero Hugo tampoco es un santo. Se llegó a comentar que durante el embarazo de Adara él también armó la cornamenta. Lo dicho, en este ruedo mediático, los cuernos salen siempre por la puerta grande.

4. Cayetano Rivera a Eva González

Cayetano Rivera y Eva González.

Al atractivo Cayetano Rivera (43) le han pillado en dos ámbitos diferentes: en el coso y en la calle. Mientras el torero y Eva González (39) hacían gala de ser el matrimonio perfecto incluso a nivel estético, de repente, su esplendor quedó eclipsado por una tormenta. A principios de diciembre, al hijo de Carmina Ordóñez le pillaron in fraganti paseando por las calles de Londres con Karelys Rodríguez (28). Algo sospechoso ya que la pareja tuvo un breve affaire en 2014 cuando el torero y la modelo habían roto temporalmente.

Círculos cercanos a Karelys, una atractiva abogada canaria, desvelaron que traicionó a Cayetano al avisar a un paparazzi para que inmortalizara el reencuentro. ¿Qué hacía el diestro en la capital londinense cuando tendría que haber cogido un avión para torear en Sudamérica? ¿No había aviones directos desde Madrid?.

Esta pillada en toda regla puso el centro de atención en Eva, a la que se vio muy nerviosa durante las grabaciones de MasterChef. Cuando el matrimonio se reencontró en Sevilla orquestaron su aparición para que los paparazzi plasmaran su felicidad. Y Karelys, como no, dio una exclusiva a una revista del corazón para rentabilizar una traición.

5. Álvaro Muñoz Escassi a Lara Dibildos

Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos. Gtres

Lo de Álvaro Muñoz Escassi (45) no tiene perdón. En el 2005, este apuesto conquistador mantenía una relación con la siempre discreta Lara Dibildos (48), con quien tuvo un hijo. Pero parece que aquello no era suficiente para frenar los ardores que sufría el sevillano. Mientras las altas temperaturas le socarraban el cerebro, a Escassi le pillaron las cámaras de televisión junto a una mujer que no era la oficial y se armó el lío. Quién le iba a decir a Laura Valenzuela (89) que al final iba a tener razón.

Tal fue el escándalo que se montó, que el jinete no dudó en convertir un programa de televisión como confesionario para hablar vía telefónica para arrepentirse de su pecado y pedirle perdón a la que se suponía que era la mujer de su vida. Lo suyo se rompió, pero quedó la amistad por el bien de su retoño. Lara supo perdonarle.

