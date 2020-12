Ya hay fecha para el juicio de Toñi Salazar y su expareja, Pedro Rilo: conocemos los detalles

La cantante de Toñi Salazar (57 años) de Azúcar Moreno empezará el 2021 con un pie en el juzgado. La artista y su hijo, Borja Rilo, han sido citados a declarar el próximo 27 de enero en el Juzgado número 5 de Marbella, ante el magistrado Sergio Ruiz Martín, en condición de "investigados".

Según el auto 2186/2020, al que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva, la cantante y su hijo deberán apersonarse en las dependencias judiciales, para presentar declaración por "allanamiento de morada, robo y amenazas" a la expareja de Toñi, Pedro Rilo. "Se señala el próximo día 27/01/2021 a las 11:00 horas. Cítesele haciéndole las prevenciones legales a través de sus representantes y por medio de la presente resolución que servirá de eficaz cédula de citación con los apercibimientos legales oportunos caso de no comparecer".

A este procedimiento, además, se une la solicitud explícita de una orden de alejamiento a Toñi Salazar. Y es que su expareja, Pedro Rilo, cree necesario esta concesión porque en sus palabras, la cantante ha convertido su vida "en un auténtico infierno".

Toñi Salazar y su exmarido, en una imagen cedida a JALEOS.

"Toda su persecución en mi casa quedó grabada por las cámaras de seguridad y ahora, tanto su hijo como ella se van a enfrentar a un delito penal de allanamiento de morada. Los mensajes diciéndome: 'Pedrito, tu no vas a vivir tranquilo, te busco y te encuentro… Te voy a joder la vida a ti y a la zorrita que está a tu lado'", también han sido tenidos en cuenta judicialmente. En este sentido, al procedimiento se le une el delito de amenazas.

Por último, a Toñi Salazar se le imputa un delito de robo por la sustracción del Mini Cooper que se llevaron del garaje, que pertenece a la madre de Pedo. La propia artista, de hecho, apareció en televisión, reconociendo que fue su hijo el que se llevó el automóvil", explica su expareja.

El magistrado Sergio Ruiz también ha citado para el mes de enero a Pedro Rilo "para que aporte factura o presupuesto detallado de los daños y/o perjuicios sufridos y para que aporte un pendrive o CD con grabación de los mensajes de voz indicados en los atestados 22562 y 22657, así como la trascripción escrita de los mismos a fin de realizar cotejo judicial".

Pedro Rilo, la expareja de Toñi Salazar, en una imagen cedida a JALEOS.

Antecedentes penales de Borja

Dentro de las peticiones que se suscriben en el auto judicial 2186/2020 figura la solicitud expresa de "Recábese la hoja histórico penal del investigado Borja Rilo". En el historial del hijo de la cantante, firmado por la Dirección General de la Policía y al que ha tenido acceso este periódico, se encuentran tres detenciones en diferentes períodos: una por homicidio doloso, otra por violencia domestica y la última por estafa.

Por otro lado, según ha podido conocer JALEOS, el que fue durante 23 años pareja de la componente del dúo Azúcar Moreno, Pedro Rilo, estaría iniciando los trámites legales para "suprimir" su apellido Rilo a Borja. Él mismo cuenta a este medio que le había dado su apellido con cuatro años. "Mi madre le enseño en la escuela, lo escolarice y siempre ha sido para mí como un hijo que nunca tuve con ella. Y ahora personalmente mi hijo me amenaza y me roba. No le voy a permitir que ensucie el apellido de mi familia. Se lo di exclusivamente por amor a su madre y no hay más justificación", dijo.

En la denuncia policial, Pedro especifica: "Yo mismo le reconocí como hijo cuando tenía cuatro años y ahora me amenaza y tengo miedo porque ya ha estado en la cárcel por tentativa de homicidio". El tema de la retirada del apellido iría también en función de temas testamentarios, ya que los padres de Pedro Rilo tienen otros nietos, 'que no tienen porque ver mermada su herencia, por alguien que a su propia abuela le roba. Y ese es Borja Rilo'".

Toñi Salazar, durante un posado, a comienzos de diciembre. Gtres

La guerra Salazar-Rilo

La guerra empezó en el pasado mes de junio. Entonces, Toñi se apersonó con varios miembros de su familia delante de la casa de Puerto Banús en la que vive su expareja. Fue en ese momento cuando el ovetense puso una denuncia en el Juzgado número 5 de Marbella, que instruye el caso ante las amenazas de su ex. "Me dijo 'no vas a dormir tranquilo, vamos a ir por ti'”, explica Pedro Rilo, quien también asegura que la cantante entró a su casa. "Me ha cambiado el bombín de la puerta y ha robado el coche de mi madre", comenta.

En octubre, el ex de Toñi Salazar llevó las denuncias a la comisaría de Marbella. "Conté que desde junio, Toñi me reclamaba mi casa y un Mini -que desapareció de mi garaje misteriosamente- porque estaba atravesando problemas económicos. La casa está registrada a mi nombre desde el año 2000 y firmados los documentos en la notaria de Madrid de Ignacio Maldonado. No ofrece ninguna duda de que es mía. En la denuncia también hago constar que me amenazan diciendo que van a bajar todo los gitanos a darme una paliza si no accedo a entregar el piso", cuenta Pedro Rilo.

En la misma denuncia ampliatoria del 29 de octubre, Pedro Rilo también asegura que recibió un mensaje de Toñi Salazar el 25 del mismo mes, en el que le reconoce "que había sido ella la autora artífice del allanamiento de morada y de la rotura de la puerta".

