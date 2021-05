El cariñoso mensaje de Sara Carbonero a Iker Casillas al cumplirse dos años de su infarto

El 1 de mayo de 2019 la vida de Iker Casillas (39 años) cambió para siempre. Entonces, el que fuera jugador del Oporto F.C. sufría un infarto repentino en pleno entrenamiento, que un año después le obligó a dejar el fútbol. Este sábado, en el segundo aniversario de aquel fatídico episodio, el madrileño ha celebrado la vida con sus seguidores de Instagram. "Dos añitos después", ha escrito el exfutbolista en su última publicación en redes sociales, en la que ha recibido un cariñoso mensaje de su expareja, Sara Carbonero (37).

Un par de horas después de haber colgado el post, en el que posa frente a un espejo y acompaña con los hashtags "feliz sábado", "vive hoy, mañana ya veremos" y "extra time", la periodista deportiva le ha dejado un escueto pero significativo comentario, por lo que representan los símbolos que ha utilizado: un corazón y un infinito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

Pero no es la primera vez que Sara le envía mensajes a Iker a través de las redes sociales. De hecho, desde que anunciaron su separación el pasado 12 de marzo, a través de un comunicado conjunto, no han dejado de comentarse sus publicaciones en Instagram. Un gesto que no tuvieron en el último año, en el que se mantuvieron al margen de estas plataformas. Precisamente esta ausencia y la falta de imágenes juntos desataron los rumores de su ruptura que, finalmente fue confirmada por ambos tras once años de amor, cinco de ellos como marido y mujer, y dos hijos en común: Martín (7) y Lucas (4).

La periodista y el excapitán del Real Madrid utilizaron sus redes sociales para explicar, junto a una foto en blanco y negro, que su amor de pareja tomaría "caminos distintos, pero no lejanos". De ahí que ahora no resulte extraño su constante intercambio de mensajes.

La imagen con la que Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaron su ruptura. Instagram

El infarto de Iker

Mientras el exfutbolista sufría este revés, Sara Carbonero se encontraba fuera de la ciudad portuguesa en la que vivían. Así lo ha contado ella misma en el documental Colgar las alas de Movistar+, dedicado a los últimos años del que fuera portero del Real Madrid y donde la presentadora tuvo una importante intervención.

"Yo estaba en Cádiz. Había estado dos días por trabajo y cogimos el vuelo con total normalidad a Madrid porque tenía que hacer una escala de unos 30 o 40 minutos hasta coger mi avión a Oporto", explica Sara Carbonero, haciendo referencia a lo que estaba haciendo ese día. Según cuenta, fue una amiga que viajaba con ella quien le contó lo que le había ocurrido a Casillas.

"Ana me dejó sentada y a los cinco minutos de salir por la puerta volvió a entrar y me dijo: 'Estate tranquila Sara, a Iker le ha dado un infarto'. Así", dice la periodista, quien inmediatamente intentó ponerse en contacto con Iker, aun sabiendo que él no podía cogerle el teléfono, y con algunos miembros del equipo de fútbol. "Llamé a Sandro Pereira [jefe de seguridad del Oporto F.C.] y tampoco respondió", recuerda la expareja del futbolista, asegurando que en ese momento se sintió extrañada, ya que Sandro siempre respondía. No obstante, sin ella saberlo, su interlocutor actuaba como le había pedido el exguardameta. Antes de entrar a quirófano, este le indicó que no le contestara a la presentadora.

Y de repente, suena el teléfono: "A @IkerCasillas le ha dado un infarto".

El recuerdo de Sara Carbonero en #ColgarLasAlas pic.twitter.com/7tCt0rodnk — Movistar+ (@MovistarPlus) November 27, 2020

Sara Carbonero encontró un poco más de calma poco antes de subir al avión hacia Oporto, cuando recibió una llamada de Iker. "Tenía la voz débil, pero me tranquilizó. Ya no sé que más me dijo", cuenta la periodista deportiva, quien al llegar al hospital se encontró con un ambiente pesimista. "Aquello me rompió el alma", confiesa la manchega sobre este suceso que fue el inicio de una serie de cambios para ambos, tanto a nivel personal como profesional.

Apenas tres semanas después del infarto de Casillas, Sara Carbonero fue operada de urgencias por un cáncer de ovario, detectado en una revisión rutinaria. A la intervención le sucedieron un sinfín de pruebas, visitas médicas y tratamientos, a los que puso fin, de forma exitosa, hace poco más de un año.

Ahora, Iker Casillas y Sara Carbonero están recuperados y haciendo vidas separadas en Madrid. Sin embargo, "juntos en la maravillosa tarea de ser padres", aseguraron ellos mismos en el comunicado que confirmaba su ruptura. Actualmente, su relación se basa en "el respeto, el afecto y la amistad".

[Más información: La nueva vida de Sara Carbonero e Iker Casillas tras su divorcio]