Sara Carbonero llora la muerte de una amiga a causa de un cáncer de mama: "Qué injusta es la vida"

Sara Carbonero (37 años) acaba de recibir la peor de las noticias. Una gran amiga suya, Maribel Granados, conocida cariñosamente por todo el universo de las redes sociales como Maquinista en El tren de la vida, ha fallecido a causa del cáncer que padecía. La presentadora ha comunicado la dolorosa noticia de la muerte de Maribel a través de sus redes sociales con un precioso mensaje de amor y condolencias.

"Descansa en paz, querida Maribel. Fuiste la mejor maquinista del tren que pudimos soñar. Te recordaremos siempre con tu sonrisa eterna y te veremos en todos los arcoíris. Qué día tan triste... Qué injusta es la vida a veces", posteaba la periodista en un story de su cuenta de Instagram junto a un fondo negro que simboliza el luto y un corazón rojo en alusión a su cariño hacia Maribel y su familia.

Sara Carbonero despidiéndose de Maribel Granados en sus redes sociales. Redes sociales

Maribel Granados era mujer luchadora, valiente, fuerte, muy conocida en el cibermundo de Instagram, donde atesoraba casi 65.000 seguidores. Según relató ella misma en algunos de sus posts, fue hace cuatro años cuando le detectaron un cáncer de mama. Una enfermedad que, desafortunada e injustamente, le ha ganado la batalla.

En su última publicación, Maribel informaba a sus followers de que no volvería a las redes sociales porque necesitaba descansar y pasar tiempo junto a los suyos, ya que conocía que le quedaban pocas horas de vida. "Estoy cansada, no tengo más fuerzas. Pero el tren de la vida seguirá más allá de mí. Ahora es un movimiento imparable, ya no es mío, es nuestro, es vuestro, es de todas. Y algún día te venceremos", comenzaba relatando.

Y continuaba: "Gracias, familia bonita, es el momento de deciros adiós. No puedo seguir. Mis fuerzas están al final y mis días también. No habría llegado hasta aquí sin vuestro aliento y vuestro apoyo. Siento no haber podido escribiros antes. Ruego me perdonéis por necesitar unos días para asumir y aceptar todas estas noticias, para poder despedirme de mi hija, de mi marido, de mi madre, de mi familia como ahora lo hago de vosotras. En breve mi cuerpo se irá pero sé que me quedo en cada una de las personas que me habéis acompañado en este viaje".

Sara Carbonero, en una imagen compartida en su perfil de Instagram.

Sara Carbonero lleva muchos años colaborando con asociaciones que luchan por la investigación para erradicar el cáncer. En los últimos años, mucho más. En mayo del año 2019, a la manchega le detectaron un tumor maligno en el ovario del que tuvo que ser intervenida de urgencia en la clínica Ruber Internacional de Madrid.

Meses después, en noviembre, terminó su tratamiento de quimioterapia, manteniendo revisiones periódicas para controlar su evolución desde entonces. En este tiempo, Sara Carbonero continúa luchando de manera incansable contra la enfermedad y está, además, muy solidarizada con todas aquellas personas que la padecen.

Mientras tanto, Iker...

La también empresaria ha sido noticia en las últimas semanas no sólo por su regreso a Madrid desde Oporto o su incorporación a Radio Marca como colaboradora estrella, sino también por algo íntimo y personal: su separación sentimental. Sara Carbonero e Iker Casillas (39) han puesto sin a su historia de amor tras 11 años juntos y dos hijos en común: Martín (7) y Lucas (4).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

El exguardameta a se encuentra en estos momentos en Oporto, a donde ha acudido por motivos estrictamente médicos. Iker Casillas sufrió un infarto agudo de miocardio el día 1 de mayo de 2019 y aún tiene que acudir a sus revisiones clínicas en el hospital portugués donde fue tratado.

Con una copa de vino tinto en la mano y con un mensaje más que esperanzador, Casillas ha publicado una imagen donde deja claro que todo va mejor que bien. "1 de abril. 23 meses extra. Todo en orden. Revisión de buenas noticias. Feliz jueves", ha escrito el que fuera capitán de la Selección Española de Fútbol en su cuenta oficial de Instagram.

[Más información: Sara Carbonero e Iker Casillas: 11 años de amor, dos hijos en común y una fortuna millonaria]