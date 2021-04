De la tristeza de Olga al esquivo encuentro entre Marta López y Alexia: los famosos viajan a Honduras

Supervivientes 2021 está a punto de arrancar en Telecinco y este jueves, en plena Semana Santa, los concursantes de esta edición han puesto rumbo a Honduras. De entre todos ellos, ha habido tres famosas que se han convertido, especialmente, en noticia en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Por un lado, las cámaras han podido captar la llegada de una de las mujeres más perseguidas y buscadas en este momento: Olga Moreno (45 años), la mujer de Antonio David Flores (45).

Tras estas semanas agotadoras y dolorosas a nivel informativo para ella y toda su familia tras la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco (43), la mujer del ex guardia civil ha puesto tierra de por medio y ha viajado a Honduras. De este modo, ha dejado atrás por un tiempo su vida al lado de Antonio David, y también a su hija Lola y a Rocío Flores (24) y David, a los que considera como hijos propios. Mucho se habló de si finalmente Olga seguiría con la idea de vivir esta aventura selvática, pero, finalmente, lo ha hecho.

Ataviada con ropa cómoda para el largo viaje, doble mascarilla protectora y con un gesto serio y de evidente tristeza y dolor por todo lo acontecido en las últimas horas, Moreno no ha respondido a ninguna de las preguntas de los reporteros. No han sido unos días fáciles tras el tsunami de Rocío: contar la verdad para seguir viva y el posterior despido de su marido de Mediaset. JALEOS pudo conocer hace unos días su encrucijada: si viajar o quedarse al lado de Antonio David. "El problema es que ella conoce a David y no quiere dejarlo ante este marrón. Sabe que va a tener la cabeza más en España que en el concurso", se aseguró.

No ha sido la única que ha dado de qué hablar en su llegada al aeropuerto, también Marta López (47) y Alexia Rivas (28) han evitado encontrarse ante los medios. Pese a que Rivas aseguró días antes que iba a los Cayos Cochinos en actitud conciliadora, parece que sus actos no se corresponden con sus palabras. Y es que, al contrario que sus compañeros, Rivas accedió a la terminal T4 en solitario, evitando así cualquier encuentro con la que fuera pareja de Alfonso Merlos (42).

Los concursantes de 'Supervivientes 2021', rumbo a Honduras

Lo cierto es que a Alexia Rivas, más allá de la convivencia y los aspectos puramente relaciones con el reality, le esperan unos meses muy convulsos, tal y como confirmó en Sálvame Kiko Hernández (44). Saldrán, según él, a la luz aspectos sorprendentes de la vida de la exreportera de Socialité: "No te puedes ni imaginar todo lo que va a salir, va a ser alucinante… Vais a alucinar con algunas exparejas que ha tenido". También María Patiño (49) ha hablado de la reaparición de su excompañera, sosteniendo que Alexia no tiene un buen concepto de ella: "Considera que soy un títere en manos de una productora, que estoy inducida por mis directores y no tengo criterio propio ni individual".

Lara, feliz aunque no enamorada

Lara Álvarez (34) también ha puesto rumbo a Honduras confesando tener "todas las ganas del mundo". De hecho, se ha dejado ver muy emocionada, tanto que le preguntaba a la prensa que se encontraba en las inmediaciones si había visto ya a los participantes: "Ya habéis visto a los chicos, ¿no? ¿Habéis podido verlos?". La presentadora ha desvelado que no ha podido hacer una despedida como en otras ocasiones por las restricciones de la pandemia, pero tiene mucha motivación porque va a ser una edición muy especial: "Me voy con muchísimas ganas, creo que va a ser un año muy especial, pero deseando que ellos lo disfruten y que los espectadores también, que no tengo ninguna duda".

En cuanto a las novedades de la isla, Lara se mantiene prudente: "Sorpresa, hay muy buenas noticias, creo que vamos a arrancar de una forma espectacular, va a interactuar muchísimo el helicóptero". Y añade: "Voy siempre con muchísima emoción, la emoción es la del primer día". Lo que parece que no le ha gustado nada a Lara Álvarez son las informaciones que han salido publicadas que aseguran que ya tiene un nuevo amor: "Sí, soy la mujer que más novios tiene porque la palabra amigos es algo que no manejáis, pero bueno, la aprenderéis pronto". Aunque no esté enamorada, sostiene que las ganas de encontrar el amor "siempre están, el amor es lo más bonito del mundo".

