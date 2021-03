Mari Carmen, tía de Iker Casillas, estalla contra la prensa: "¡A la mierda, mentirosos!"

María del Carmen Casillas, conocida en la familia como tía Mari Carmen, la tía de Iker Casillas (39 años), ha estallado contra los medios de comunicación al ser preguntada por el divorcio de su famoso sobrino con la periodista Sara Carbonero (37).

La hermana del padre del que fuera capitán de la Selección Española de Fútbol ha recibido esta pasada semana una llamada del programa Sálvame y ha reaccionado de una forma desmedida. Quizá por la presión general bajo la que se encuentran en este momento todos los miembros de su familia.

"No me llamen a mí, que yo no tengo nada que ver con las historias que ustedes cuentan. Por favor, mentiras, nada. ¡A la porra, todos ustedes! ¿Saben lo que les digo? Que son todos unos mentirosos y unos metemierdas. Así que, por favor, déjennos en paz", afirmaba Mari Carmen no sin antes insistir mandando "a la mierda" a la periodista que la llamaba. "¡A la mierda, señora!", gritaba mientras colgaba el teléfono sin dejar hablar a la reportera y visiblemente enfadada.

Sara Carbonero e Iker Casillas.

La tensión se corta con un cuchillo en el entorno de Iker Casillas y los suyos. Hace apenas unos días era su madre, quien de una manera bastante más educada y moderada reaccionaba a la separación de su hijo tras ser preguntada por unos reporteros. "Yo no quiero saber nada así que, por favor, no me grabes. De verdad, es que no tengo ni idea. Es que ese tema ni tocar, ¿vale?", señalaba, muy seria, la progenitora del exmadridista.

Sin querer hablar sobre su relación con la que ha sido su nuera durante los últimos 11 años, Sara Carbonero, Maria del Carmen, madre de Iker, señalaba que "no voy a decir absolutamente nada. No quiero ni verme en ningún lado. Te lo digo sinceramente, es que no voy a hablar, por favor de verdad, yo te entiendo y comprendo, pero por favor... No quiero ni salir".

Por último, María del Carmen sí que desvelaba que lo principal es que Iker Casillas se encuentra bien en estos momentos: "Perfectamente, de salud perfectamente que es lo más importante y ya de verdad... ¡Que yo no quiero salir en la tele!", concluía.

Fin del amor

La historia de amor de Sara Carbonero e Iker Casillas en imágenes: Raúl Rodríguez

Fue el pasado viernes 12 de marzo a las 21:03 horas, justo cuando terminaba el programa Sálvame Tomate, el mayor quebradero de cabeza de la pareja, cuando Iker Casillas y Sara Carbonero decidían anunciar al mundo que sus vidas iban a tomar "caminos distintos, pero no lejanos". Lo hicieron a través de sus redes sociales, con una foto de ambos en blanco y negro, y con un comunicado que desprende el respeto, el cariño y el amor mutuo que sienten por sus hijos.

