Sara Carbonero e Iker Casillas en los juzgados de Pozuelo de Alarcón: ¿han firmado el divorcio?

El 12 de marzo, Iker Casillas (39 años) y Sara Carbonero (37) publicaban un comunicado conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram con el que confirmaban lo que era un rumor desde hace mucho tiempo: que su matrimonio llegaba a su fin. Ahora, la ya expareja ha sido vista en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, tal y como ha podido saber JALEOS.

Según ha revelado una fuente muy bien informada a este periódico, Iker y Sara acudieron en la mañana de este martes, 6 de abril, a los juzgados de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón -cerca de esa casa en la urbanización La Finca que han puesto a la venta, en la que vivían antes de mudarse a Oporto-. Estuvieron juntos y sus gestos de normalidad fueron muestra manifiesta de que los guiños de complicidad que se siguen dedicando en sus redes sociales, a pesar de la separación, son sinceros.

Tal y como se desliza a este periódico, la teoría más probable es que acudieran a firmar los papeles del divorcio -aunque también cabe la posibilidad de que fuesen los términos de la custodia compartida lo que se tratara en esa sala-. Es habitual en este tipo de actos que cada una de las partes acuda por separado y que ni siquiera se crucen. No fue este caso, como ha podido saber JALEOS. Eso fue lo que llamó la atención entre los trabajadores que esa mañana fueron testigos de su presencia.

Iker y Sara en una foto de mayo de 2019. Gtres.

Este medio se ha puesto en contacto con el entorno de ambos para preguntar, de manera directa y clara, si Iker y Sara habían firmado esos documentos que pongan el punto final a su matrimonio de manera oficial. Carlos Cutropia, representante de él, asegura al otro lado del teléfono no tener "ni idea". Ana Rivera, mánager de ella, también cierra filas: "Esos son temas de ellos y si en algún momento quieren comunicar algo, lo hacen directamente ellos. Yo no soy quien ni para confirmar ni para desmentir este tipo de informaciones. Soy su representante, pero en temas personales no entro". Tampoco Isabel Jiménez (39), quien es poco menos que una hermana para Sara y que declina entrar a hacer ningún comentario. "Son mis amigos", sentencia, para que se entienda su postura de lealtad.

Lo que sí se conoce que el patrimonio de ambos no será un problema, puesto que se casaron en régimen de separación de bienes. Un hecho que provoca que esa disolución de la unión sea más sencilla, dados los proyectos y el patrimonio que ambos han amasado durante los 11 años que han estado juntos.

Una boda secreta y continuos rumores

Sara e Iker, amantes de la discreción desde que sus vidas se cruzaron poco antes de ese Mundial de fútbol donde él levantó la copa como capitán de la Selección Española, se casaron en secreto el 20 de marzo de 2016. Una celebración civil íntima, privada y alejada de los focos que tuvo lugar en los juzgados de Boadilla del Monte. Una localidad a apenas 30 kilómetros de donde, ahora, han puesto el final a su matrimonio.

"He tenido la boda que realmente había soñado. Tampoco había soñado algo concreto, pero estoy contenta y para mí fue muy bonito, la verdad. No todo el mundo sueña con tener un bodorrio y a mí igual me da más pereza hacer una megafiesta", explicó en su día la periodista sobre por qué habían decidido sellar su amor de una manera tan discreta, tan solo con su hermana Irene (32), un primo del futbolista y el mayor de sus hijos, Martín (7), como testigos.

Esta es la foto con la que Iker y Sara acompañaban a su comunicado de separación. Instagram.

A lo largo de esta década larga de relación, han tenido que hacer frente a informaciones sobre baches y malos momentos. De hecho, el anuncio del punto final a su matrimonio llegaba días después de que una revista sostuviera que ya no estaban juntos y de que otra publicación asegurara que la relación de pareja seguía como si nada. Unas líneas en las que manifestaban que no iban a realizar más declaraciones al respecto y en las que se pedía respecto por su intimidad.

Quizás porque ya se imaginaban el baile de informaciones que iban a surgir. Días más tarde, a Iker le atribuían un romance con una joven artista cordobesa: Sara Denez (43). La misma tardó apenas un par de horas en salir a desmentir, a través de su cuenta de Instagram, la relación sentimental que se le pretendía asociar -aunque cabe destacar que la portada en la que aparecían el uno al lado del otro, en ningún momento se hablaba de romance y sí de amistad cercana-.

Desde que publicaran esas líneas, Sara se ha refugiado en el trabajo: en su programa de entrevistas en Radio Marca y en los proyectos de su marca la moda, Slow Love, que comparte con su compañera y amiga Isabel. A él, por su parte, se le ha visto en Instagram disfrutando de su vida de soltero, visitando a sus antiguos compañeros de equipo en Oporto.

