Marta Sánchez se sincera sobre su vida junto a Federico León y aclara los rumores de boda

Marta Sánchez (54 años) está feliz. Ahora, entona su canción de Desesperada con otro ánimo. La artista parece estar atravesando uno de sus mejores momentos tanto en el ámbito personal, con su relación de casi dos años con el empresario Federico León (35), como a nivel profesional.

Eso sí, Marta que asegura estar muy enamorada de su pareja, reconoce que todavía no han planeado decirse el 'Sí, quiero' delante de todos sus seres queridos. Tal vez, es demasiado pronto o, simplemente, ya no quiere pasar más por el altar. Como si hizo con sus anteriores parejas - Jesús Cabanas (56) y Jorge Salatti-. La artista afirma encontrarse muy contenta de cómo se están desarrollando las cosas. "Yo estoy feliz ahora así, no necesito eso, estoy súper bien como estoy, me gusta muchísimo la vida que tengo, todo perfecto", confiesa Marta Sánchez.

Marta Sánchez...¿boda a la vista? Gtres

Recordar que durante el confinamiento, la artista se trasladó y pasó ese periodo en Canarias junto a su pareja. Ella misma asegura sentirse medio canaria: "Estoy mucho ahí, se puede decir que tengo allí un armario lleno. Con Federico es súper fácil todo. Es una persona muy tranquila, con un sentido del humor que no os lo podéis creer, me hace reír todo el día, qué más quiero". Con estas declaraciones, Marta aseguraba estar lo más enamorada posible y quiere que dure el máximo tiempo posible. Tal vez, por eso, todavía no se han planteado pasar por el altar.

Dos años de relación

Marta Sánchez y su pareja, Federico León, durante el bautizo de Noah Furriase. Gtres

La cantante y el empresario canario mantienen una relación desde el 2018. Su relación se hizo pública de manera oficial en diciembre de ese mismo año cuando Marta compartía un post tierno en su red social, Instagram, con sus seguidores en el que publicaba estar echando de menos al empresario. La antigua integrante del grupo Olé Olé ha hablado en múltiples ocasiones cómo lleva mantener - en cierto modo- una relación a distancia. Incluso alegaba estar contenta de estar con un hombre que no solo le aporta estabilidad emocional sino que, además, "quiere muchísimo a su hija".

De los planes de futuro de su hija Paula (17), Marta Sánchez ha explicado que: "Mi hija es una adolescente muy risueña y muy alegre, muy sociable y tiene siempre la sonrisa en su cara. Lo que le apetece, ahora mismo, es disfrutar de su edad y de su momento, no tiene nada claro lo que quiere hacer, está un poco viendo qué es lo que más le apetece, es una niña que creo que se defenderá siempre bien en lo que haga, tiene mucho carácter y mucho amor propio. Es una niña con muy buen fondo, tienes unos ingredientes muy buenos para triunfar. Yo siempre le digo que lo que haga, lo haga destacando".

