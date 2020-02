El brutal mensaje que Mireia Varela, ex de Rufián, le envía a su nueva novia, Marta Pagola

Mireia Varela, ex de Rufián, y Marta Pagola, en un montaje de Jaleos.

El pasado sábado 8 de febrero Gabriel Rufián celebraba su 38 cumpleaños en un año en el que su nombre ha tenido una relevancia mediática muy superior a la que ha gozado durante el lustro que lleva trabajando en el rango más alto de la política. Además de la fuerte presencia que ha tomado su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, en el Congreso, Rufián no solo ha aparecido en las últimas semanas en la sección nacional de los periódicos, sino también en los apartados de sociedad y corazón debido a su sonada ruptura con madre de su hijo, Mireia Varela (35), y su reciente noviazgo con una compañera de prensa de EAJ-PNV, Marta Pagola (37).

Después de que el pasado 1 de enero, con motivo de la entrada al nuevo año, la expareja del diputado compartiera en sus redes sociales un desgarrador mensaje en el que se mostraba hundida, devastada e impotente tras ser consciente de que no podrá recuperarlo jamás, esta misma semana volvía a enviar un rotundo mensaje.

Mireia decidió dar un dudoso regalo a su ex y padre de su hijo Biel (9) en la víspera del 38 cumpleaños del político. Solo un día antes de que Gabriel Rufián soplara las velas, Varela quiso enviar una canción muy clara a la nueva novia de su ex. La pieza en cuestión se titula A ella, está cantada por Karol G y habla con transparencia de lo que, según Mireia, va a vivir Marta Pagola al lado del portavoz de Esquerra.

Mireia Varela compartió con sus 2.319 seguidores en Instagram la nueva incorporación a su playlist de Spotify y reproducía una frase de la canción con la que no disimula el mensaje que quiere enviar: "que si fue así conmigo...".

Y es que ninguna palabra de esta composición musical está exenta de connotación. Es un canto directo a una expareja y a su nueva conquista, y la cantante envía una especie de carta a modo de advertencia a la mujer que ha entrado ahora en el corazón de su ex.

"Ella jugó a darte lo que más querías/Yo jugué a creerte que nunca lo harías/Ella con un beso, yo con mil razones/Para estar confiando en tus explicaciones", reza el primer fragmento de A ella. Una consecución de hechos que Mireia parece ver reflejadas en su exrelación hasta el punto de que le llega a recriminar a su receptor (Rufián) que haya preferido tirar a la basura diez años de amor por su nueva ilusión: "Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas/Yo te lo di todo, tú no quisiste nada/Ella es un segundo y yo era para siempre/Algo pasajero, te condenó a perderme".

Gabriel Rufián y Mireia Varela cuando aún eran pareja y celebraban el 8 cumpleaños de Biel.

Ya en el desconsolado mensaje que Mireia hizo público a principios de enero y en el que desnudó su corazón sobre el dolor que le dejó la ruptura con el portavoz de ERC, hablaba de lo fundamental que había sido el político en su vida y en lo feliz que la hizo al formar una familia que él no paró de cuidar.

Toda esa tristeza se ha transformado en gran parte en rabia y necesidad de contarle a Marta Pagola lo que siente tras ver cómo ahora "el hombre de su vida" la ama a ella: "Esta se la hice a ella, ella/que se cree que por bella, ella/Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella/Se la hice a ella, ella/por aunque sea tan bella, ella/ Cada que te acaricie, tu piel ya tendrá mis huellas".

Pero el fragmento más duro de la canción es el que habla directamente a la actual novia. Estas rotundas palabras son las que ha escogido Mireia Varela para su mensaje en redes: "Hoy quiero decirle a ella/Que si fue así conmigo/También lo será con ella".

Y también hay un claro mensaje para él, su ex, el que ahora sonríe junto a otra mujer: "Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo/Ella se merece menos de lo hiciste conmigo/Aunque intentes sorprenderte este será tu castigo/Que todo lo que te haga, tu ya lo hiciste conmigo".

La expareja lleva más de año y medio separada.

Con estos movimientos, la expareja de Gabriel Rufián demuestra que no consigue olvidar su antigua relación. A pesar de llevar más de año y medio separados y tomando rumbos diferentes sigue resultándole muy difícil enfrentarse al día a día y más aún cuando los medios desvelaron la identidad de Marta Pagola e incluso se habló de una posible boda.

Sin embargo, los seguidores y amigos de Mireia han contestado a su publicación en redes con un mensaje igual de claro y directo que el de ella: "Pasa página, es el momento de pensar en ti".

[Más información: Los movimientos de Mireia Varela, ex de Rufián, al salir a la luz la próxima boda del político]