Pragmatismo y elegancia en el ecuador de la Semana de la Moda de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) ha llegado a su ecuador con firmas que entremezclaron el pragmatismo y la elegancia, como Jonathan Cohen, Zadig & Voltaire, Tory Burch y Jason Wu, con el denominador común del traje de chaqueta, el conjunto más versátil del armario.



La firma francesa Zadig & Voltaire, en la que se vio en primera fila a la actriz Katie Holmes (41 años), hizo propuestas para hombre y mujer en las que abundó el cuero, desde pantalones hasta camisas, monos de manga larga o chaquetas, en tonos negro, marrón o camel. Las chaquetas tipo americana llegaron con estampado de pata de gallo en colores tierra; en príncipe de Gales en gris oscuro o monocromáticas, en naranja óxido o azul tinta, a juego con pantalones largos.

Desfile de Jonathan Cohen en la NYFW. EFE

Entre las firmas que permanecieron en la New York Fashion Week también estuvo la compañía del estadounidense Jonathan Cohen, que presentó una colección otoño-invierno de cierto aire grunge y apostó por superposiciones de prendas y contrastes entre texturas y estampados, dando un aspecto urbano a los conjuntos. Cohen propuso el traje de chaqueta entallado y en color amarillo chillón en su versión más sofisticada, y otro más "llevable" en gris, con pequeñas rosas rojas estampadas, la misma tela con la que confeccionó un vestido largo o una falda plisada que, en este caso, abrigó con cazadora tejana y botas.



Tory Burch reunió a rostros conocidos como la editora de Vogue, Anna Wintour (70), y las actrices Lucy Liu (51) y Julianne Moore (59), en un show celebrado en la sede de la casa de subastas Sotheby's, donde hizo un homenaje a las mujeres artistas y la cantante Alice Smith (41) versionó la famosa canción de los 60 You don't own me, de Leslie Gore.



Su colección destacó por los vestidos sueltos y floreados de inspiración bohemia, así como por las chaquetas de estilo militar y los blazers, que combinó con botas altas de piel.

Propuesta de Ricardo Seco durante la NYFW 2020. EFE

Desfile de la firma AnaOno en favor de la investigación del cáncer de mama. EFE

La Semana de la Moda, que encara su recta final, ha dejado varios desfiles de alto impacto como los que presentaron anoche los estadounidenses Brandon Maxwell y Christopher John Rogers, pensados especialmente para ocasiones especiales y alfombras rojas.

[Más información: La 080 Barcelona Fashion homenajea a Andrés Sardá y alaba su figura como embajador de la ciudad]