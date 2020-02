Lauwood crea un paraíso Alpino en su desfile dentro del certamen 'Madrid es Moda'

La firma española Lauwood presentó este lunes su desfile de bolsos y complementos dentro de la Semana de la Moda en Madrid en el marco del evento 'Madrid es Moda'. La colección titulada 'Un Invierno en St. Moritz' continúa mostrando piezas elegantes basadas en el uso de la madera pulida combinado con cuero suave, pieles de gran calidad y lana, fusionando la calidez de los tejidos con la sofisticación de la madera hecha íntegramente en España.

Dicha nueva colección se inspira en la arquitectura del hermoso pueblo alpino, utilizando tonos cálidos como el rojo, marrón, blanco y gris. La colección incluye bolsos shopper con acabados de piel que evocan el lujo y la fusión de texturas cálidas que dan un aire sport, elegante y divertido; las acompañan maderas como la de abeto, roble y mongo y que representan la elegancia de las tierras alpinas.

También disfrutamos de bolsos de fiesta inspirado en las glamurosas fiestas de St. Moritz, los cluch de madera mantienen viva la tradición, mientras que los detalles con cristales y pedrería evocan el lujo atemporal tan representativo del pueblo.

La firma española Lauwood presentando sus últimas creaciones.



Acerca de Lauwood Handbags

Laura Tapias, representante de una tercera generación familiar de profesionales de la madera, fundó Lauwood desde El Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) a partir de su interés por la moda y el diseño de productos con la madera como denominador común. Lauwood no es solo un bolso de madera, sino una pieza única hecha a partir de maderas nobles seleccionadas cuidadosamente siendo un bolso personal y con un carácter que enamora a la persona que lo lleva. No existe ningún bolsos igual a otro, es por ello que no habrá nunca dos bolsos Lauwood iguales, característica esencial de la misma madera.

La nueva colección de la firma.

Tanto el diseño de cada bolso, como el dibujo creado por cada una de las vetas, las tonalidades particulares de cada una de las maderas empleadas y la unión de éstas con diferentes pieles naturales forman un producto de máxima calidad, en una perfecta combinación de diseño y estilo, sin dejar de lado el cuidado por el medio ambiente.

La firma está especializada en la investigación y uso de nuevos materiales, disponiendo de un laboratorio de I+D+i con equipo de alta tecnología en el ensayo tanto de materia prima como producto finalizado.

Uno de los bolsos que ha presentado la firma.

