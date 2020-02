César Cadaval pone a la venta su mansión sevillana por un millón de euros

César Cadaval (55 años) ha puesto a la venta la espectacular mansión que posee en Simón Verde, una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital andaluza. Se trata de una gran vivienda de dos plantas que se ubica en una parcela de 1.500 metros cuadrados y que se encuentra disponible en el mercado por un millón de euros.

Esta es la casa familiar de César Cadaval, donde ha criado a sus cuatro hijos: Alfonso, Patricia, Marta y César Jr. Una casa de gran tamaño para acoger a un clan de tal magnitud: la propiedad tiene 700 meros cuadrados construidos que se distribuyen en dos plantas, siete dormitorios dobles, cuatro baños en suite y dos aseos.

Cadaval escogió esta vivienda como su hogar no solo por el gran tamaño de la propiedad sino por su excelente ubicación, muy cerca de colegios, transporte publico, hospitales, farmacias... y bien comunicada con las principales vías de acceso a la ciudad de Sevilla.

Toda la casa está decorada con un estilo muy clásico, tanto en el interior como en el exterior: vigas de madera vista, puertas de madera y suelo compuesto de grandes losas, entre otros detalles.

La vivienda dispone de un salón que conecta con el amplio jardín para disfrutar de la buena temperatura que suele hacer en Sevilla. La gran extensión de césped, con una piscina incluida, cuenta en un lateral con una zona de terraza cubierta por un porche. La primera planta se completa con la cocina con comedor y cuatro de los dormitorios (dos de ellos en suite).

César Cadaval ha puesto a la venta su casa familiar.

En el semisótano hay un amplio salón con chimenea, una pequeña cocina, aseo y tres habitaciones dobles que se usan como despacho, salón de juegos y trastero. Esto es posible ya que al no estar a una gran profundidad las estancias disponen de una gran iluminación para poder hacer vida en ellas.

César pone a la venta esta vivienda porque después de que sus hijos hayan crecido y hayan hecho sus vidas en paralelo la casa se les ha quedado grande y, en cambio, han optado por un piso en el centro de Sevilla.

Además de esta propiedad, César y Jorge Cadaval poseen varias propiedades en Rota (Cádiz), Huelva (Almonte) y la provincia de Sevilla.

Una vida dedicada al humor

César Cadaval y Jorge Cadaval llevan toda la vida trabajando en el mundo del espectáculo. César comenzó a hacer comedia en 1979, cuando solo tenía 16 años, junto a su amigo Curro. Al año, su hermano Jorge fue a verlo a un pub llamado Panecitos, donde hacía una parodia del papa Clemente, y por una apuesta entró en el local fingiendo que era un americano que interrumpía a César en mitad del espectáculo. Un encuentro que sería el germen de uno de los dúos cómicos con más recorrido de España.

Los Morancos en el Puerto de Santa María a mediados de 1995.

Poco a poco se fueron haciéndose un nombre en el competitivo sector de la comedia. Todavía adolescentes recorrieron los pueblos de Andalucía con su dúo al que llamaron Los Morancos, y a mediados de los años ochenta lograron colarse en las parrillas de la televisión.

Su estilo cómico es muy característico, con personajes que reflejan la cotidianidad de una familia andaluza, con personajes como la abuela de los Omaíta o el obrero gandul Paco, entre otros; su particular visión de algunas de las polémicas de España (como las corridas del toro o el tema catalán); y sus parodias de los vídeos musicales del momento.

Su humor, sin embargo, no siempre ha estado exento de polémica. Esta misma semana, en su visita a El Hormiguero, los humoristas quisieron hacer varias bromas sobre el coronavirus que desató una oleada de críticas en las redes sociales. En concreto, César dijo: "El otro día fui al chino y le pregunté si tenía coronavirus, me dijo que no, pero que me lo podía traer mañana".

Jorge y César durante su visita al espacio de Pablo Motos. Atresmedia

Su hermano Jorge, por su parte, comentó que es un fiel seguidor del canal 24 horas de TVE, donde ha seguido este tema: "A mí me gusta el 24 horas porque esa persona vive allí. No sale de allí. El otro día entrevistaron a una china que vive en España y ella dice: 'No problema, nosotros en China somos muchos'. ¿Perdona? ¿Cómo que somos muchos?".

Jorge Cadaval dijo en broma, además, que el alemán infectado llegó a España antes de lo que hizo creer: "El alemán se viene en el avión el viernes, pero dejaron pasar el fin de semana y lo comunicaron el lunes. Para que la gente descansara".

Comentarios que despertaron una oleada de críticas en las redes: "A ver qué gracia les haría si enfermaran ellos, a esta gente le falta un hervor", "Chistes sobre el coronavirus tampoco ok, gracias por avisar" o "chistes sobre el coronavirus no tienen ni puta gracia", han escrito algunos usuarios.

