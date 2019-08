Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña comparten sus primeras fotografías como pareja

Miguel Bernardeau (22 años) y Aitana Ocaña (20) han compartido varias fotografías en sus redes sociales donde muestran su relación con total naturalidad. Una emotiva imagen que ha recibido multitud de 'likes' y comentarios por parte de sus seguidores.

En la publicación se puede ver a la pareja posando abrazada en un balcón, con el mar de fondo. La artista ha compartido dos fotografías en blanco y negro donde se la puede ver dándole un beso al actor en la barbilla, y apoyada sobre el pecho del hijo de Ana Duato (51).

Ver esta publicación en Instagram Houstiton tenemos un problemita Una publicación compartida por AITANA (@aitanax) el 17 de Ago de 2019 a las 8:52 PDT

Junto a estas tiernas fotografías, la extriunfita ha escrito: "Houstiton tenemos un problemita".

El protagonista de Élite, por su parte, ha compartido una imagen en color donde aparece dándole un beso en la nariz a la cantante. "¿Qué problemita?", ha comentado junto a la fotografía.

Ver esta publicación en Instagram Que problemita? Una publicación compartida por Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) el 17 de Ago de 2019 a las 8:55 PDT

Ambas publicaciones ya han recibido más de medio millón de likes y multitud de comentarios por parte de sus seguidores y amigos. "Tan lindos", ha escrito África de Operación Triunfo, mientras que la cantante Lola Índigo (27) ha publicado un emoticono de un corazón.

Las fotografías, además, suponen un paso más en la normalización de la relación de Aitana y Miguel Bernardeau. La pareja se encuentra actualmente disfrutando de unos días de vacaciones en Ibiza, donde se les ha podido ver haciendo paddle surf y compartiendo beso a bordo de la tabla, entre otras actividades.

Aitana Ocaña y Miguel Bernadeau. EL ESPAÑOL

La relación de los jóvenes artistas se hizo pública en octubre del año pasado, cuando JALEOS publicó unas fotografías en las que se les podía ver disfrutando de una íntima cena en un restaurante cubano del centro de Madrid. Una cita en la que compartieron mesa, risas y confidencias.

No obstante, la relación tardó en confirmarse ya que ambos son muy reticentes a hablar de su vida privada. "Es súper majo y es amigo mío, todo bien. Todo muy bien, de verdad, es amigo", explicó en su momento Aitana sobre su relación con el hijo de Ana Duato, tratando de negar las evidencias.

Conforme pasaban los meses, la pareja finalmente normalizaba su relación y no escondía su amor, hasta el punto de que la madre del actor, Ana Duato, hablaba maravillas de la extriunfita: "Aitana es divina. No se puede decir otra cosa, me encanta". Además, la actriz se mostraba muy emocionada por lo bien que le están yendo las cosas al joven: "Mi hijo está feliz, por su momento profesional y personal", declaró en su momento.

[Más información: Aitana y Miguel Bernardeau, romántica cita para dos en un restaurante de Madrid]