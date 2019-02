Miguel Bernardeau deja su profesión para ayudar a jóvenes que sufren bullying

Miguel Bernardeau (21 años), hijo de la actriz Ana Duato (50), ha seguido los pasos de su madre y se ha convertido en todo un referente juvenil, con su papel de Guzmán en la exitosa serie Élite, y tras su salto a la gran pantalla con Ola de Crímenes, donde ha participado junto a actrices como Maribel Verdú (48), Juana Acosta (42) y Paula Echevarría (41). A sus 22 años, puede jactarse de cosechar casi dos millones de seguidores tan solo en su red de Instagram, y cuenta con innumerables cuentas de fans que le siguen en Twitter y en Facebook.

Con este perfil, UNICEF Comité Español lo ha elegido como referente para concienciar a los jóvenes del bullying y del ciberacoso que se vive en estos tiempos. Con esta campaña, se pretende promover entre los jóvenes un cambio de actitud y frenar el acoso y la violencia en las escuelas, particularmente hacia los niños de los colectivos más vulnerables. El joven se encuentra tan involucrado en esta campaña que ha abandona su profesión de actor para volcarse de lleno.

Con el afán de ayudar, Miguel no ha dudado en subir una fotografía de niño para explicar cómo se sentía y qué le pasaba por la cabeza: "Llevo unos días pensando en esta foto. Con 8 años me gustaba bañarme en el mar y soñaba con ser astronauta. Y a lo único que tenía miedo era a perderme en un supermercado. A esa edad, sin embargo, muchos niños tienen otros miedos. Porque los compañeros se burlan, insultan, excluyen en el colegio". El famoso actor de Élite lanza un mensaje poderoso a los jóvenes a través del vídeo de la campaña #2entuclase: "Podemos acabar con el acoso en las redes. Podemos frenar los insultos. Podemos respetar. No calles, no seas cómplice. Tú puedes pararlo".

Solidario y enamorado de Aitana Ocaña

Miguel y Aitana durante su cena romántica. EL ESPAÑOL

Fue a finales del año pasado cuando JALEOS publicó las imágenes de la romántica velada que protagonizaron Miguel y Aitana Ocaña (19). Se desvela así su relación sentimental. Según la información que llegó a este periódico, la pareja se mostró cómplice, compartieron momentos de risas y alguna que otra confidencia. Aitana exhibió su versión más espontánea y natural.

A tenor de la cita de la que este periódico fue testigo, Aitana podría haber vuelto a experimentar el sentimiento del amor junto a Bernardeau, una promesa del cine español y cuyo legado le viene heredado. Miguel es hijo de Ana Duato. Más allá de tratarse del retoño de una de las actrices más relevantes de este país, tiene su propia formación y no ha utilizado su característico apellido Duato para hacerse un hueco en la gran pantalla.

Siendo un adolescente viajó hasta California para formase y estudiar Arte Dramático en la ciudad de las estrellas, Los Ángeles. Allí pasó varios años de su juventud donde tuvo la oportunidad de enrolarse en el mundo del surf. Es un gran amante de los animales y le encantan los viajes rodeados de buena compañía, ya sea con amigos o en familia.

[Más información: Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau vuelven al lugar donde todo comenzó]