Los Javis desmienten haberse casado en secreto

Los Javis no se han unido a la corriente de bodas sorpresa que inunda el panorama social español. Los dos creadores de Paquita Salas aún no han contraído matrimonio, así lo recoge el diario El País en declaraciones de Javier Calvo (26 años): "No nos hemos casado". Por su parte, Javier Ambrossi (33) también ha querido dejar claro, a través su perfil de Instagram, que todos los rumores eran fruto de un malentendido y que, por el momento, la pareja no ha contraído matrimonio: "Por cierto, no nos hemos casado".

Esta aclaración llega después de las informaciones en las que se aseguraba que Calvo y Javier Ambrossi ya se habían dado el 'sí, quiero'. Y es que sus palabras en la alfombra roja de la segunda temporada de Paquita Salas sembraban la duda entre sus fans: "Pero ya estamos casados en realidad".

Se trata de una boda que llegaría después de la romántica pedida de mano que protagonizaron en la premiere de la película La Llamada cuando Javier Calvo le declaró su amor así a Ambrossi: "Yo quería decir que, desde que era pequeño, imaginaba que algún día iba a sentir lo que era querer de verdad. Hacer algo de verdad, estar apasionado por algo de verdad. Y lo siento. Esta película es sobre el amor transformador que siento por todas las personas que la habéis hecho (en referencia a La Llamada) Y es sobre el amor transformador que siento sobre y por Javi. Es el amor de mi vida. Y creo que es el momento, no lo iba a hacer pero: '¿Te quieres casar conmigo?'".

Aún así, todo apunta a que todavía tendremos que esperar un tiempo para ver el enlace de estos dos actores y directores.

[Más información: Javier Ambrossi le pide matrimonio a Javier Calvo en el estreno de 'La Llamada']