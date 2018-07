El hijo de Tina Turner se suicida con un disparo a los 59 años

Craig Raymond Turner, el hijo mayor de la cantante Tina Turner (78 años), apareció muerto en su domicilio de Studio City, un distrito al noroeste de Los Ángeles, Estados Unidos. La víctima, de 59 años, se habría quitado la vida, según ha relatado Ed Winter, jefe asistente de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, a The Hollywood Reporter. Tal como se ha publicado, el hijo de Tina apareció con una herida de bala autoinfligida. La familia aún no se ha pronunciado sobre el asunto.

El vástago de la mítica cantante ejercía de agente inmobiliario en el Valle de San Fernando y pertenecía a las asociaciones de agentes inmobiliarios de California y Estados Unidos. Se desconoce las razones por las que Craig habría querido quitarse la vida y el trágico suceso aconteció tan solo unas horas antes de que su madre asistiera a un desfile de Giorgio Armani (83) en la Alta Costura de París. Turner reside en Suiza, donde vive desde 1995 con su marido, el alemán Erwin Bach.

La cantante en una imagen reciente. Gtres

La intérprete de Simply the best trajo al mundo a su hijo mayor en 1959 tras comenzar una tórrida relación con el saxofonista Raymond Hill, que tocaba en Kings of Rhythm, la banda del que, años más tarde, acabaría convirtiéndose en esposo de Tina, Ike Turner. Cuando dio a luz al pequeño Craig, Tina tenía tan solo 18 años y más tarde el menor fue adoptado por Ike, cuando este contrajo matrimonio con la cantante en 1962.

Cabe recordar que el agente inmobiliario no gozó precisamente de una infancia bonita y cariñosa. De hecho, su mayor calvario fue cuando tuvo que 'cambiar de padre' e irse a vivir con su madre e Ike. Entonces, el vástago tuvo que ser testigo de los abusos a los que fue sometida su madre por parte de su segundo marido. Incluso, también fue víctima de la violencia de su padrastro.

