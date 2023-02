Sassa de Osma encuentra el abrigo capa más sofisticado en una tienda de sastrería masculina

Original y sofisticada. Así es la nueva prenda que ha adquirido Sassa de Osma (34 años) de una sastrería masculina situada en Chueca, Madrid. A través de sus redes sociales la aristócrata ha contado la anécdota, mostrando con detalle la reciente incorporación de su armario.

Fiel a las tendencias y confirmando, una vez más, su gusto por el buen vestir, Sassa de Osma se ha hecho con un abrigo capa de Oteyza, tienda que describe como "un espacio muy especial". Aunque está centrada en la moda masculina, también venden alguna prenda para mujer, como la que se ha llevado la esposa de Christian de Hannover (37).

La capa abrigo de Sassa de Osma ha sido confeccionada en color azul marino, un tono clásico e ideal para llevar con un sinfín de apuestas. Desde la más básica hasta la más sofisticada. La pieza, además, cuenta con detalles en tono beige en las mangas y la capucha que le dan el toque llamativo y diferenciador con respecto a otras prendas similares del mercado.

El mismo efecto chic lo generan las mangas, de tipo abullonadas y hechas en pliegues, un estilo que le aporta movimiento a su outfit. Sassa de Osma la llevó sobre un estilismo básico, formado por unos leggings y una camiseta en color negro. Además, unas botas marrones de caña alta y tacón. De esta manera, la empresaria confirmó que el abrigo capa es el complemento perfecto para llevar el atuendo a un nuevo nivel.

Ese tipo de prendas ha adquirido gran protagonismo en los looks de las nórdicas. No es más que una pieza abrigada, a la vez que elegante, que le da a cualquier look un aire completamente diferente. Además de sentar bien con la mayoría de los estilismos, tiene un efecto manta que aporta comodidad y bienestar en los días de invierno y hasta en las jornadas más frías de la primavera.

Se ha convertido en tendencia y por ella también han apostado conocidas figuras que se han convertido en iconos de moda, como Sarah Jessica Parker (57), Olivia Palermo (36) y hasta la reina Letizia (50). No resulta extraño que Sassa de Osma adquiriera una, teniendo en cuenta su exquisito gusto por el buen vestir, su interés en los elementos trendy y su constante apuesta por complementos chic que elevan hasta el atuendo más básico.

