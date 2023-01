Carrie Bradshaw ('Sexo en Nueva York') enseña el bolso más asequible de la historia de la serie

Cada día falta menos para que los fans de Sexo en Nueva York y su reboot, llamado And just like that... vean cumplido el sueño del estreno de la segunda temporada. Al tratarse de una serie tan viva y con La Gran Manzana como protagonista, muchos de los rodajes están realizados en exteriores, lo que da lugar a que los paparazzi puedan inmortalizar ciertos momentos que pueden llegar a ser spoiler.

Y por si las miradas indiscretas de los fotógrafos no fueran suficientes, la cuenta oficial de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker (57 años) ha publicado una imagen que ha dejado a los acérrimos amantes de la serie absolutamente patidifusos: Carrie Bradshaw y Aidan Shaw, de la mano por la ciudad.

En el plano moda, la escritora y sus dos grandes amigas, las inseparables Charlotte York-Goldenblatt -Kristin Davis (57)- y Miranda Hobbes -Cynthia Nixon (56)- siguen regalando momentos inolvidables. Y aunque muchos puedan pensar que solo llevan ropa de firma, EL ESTILO de EL ESPAÑOL quiere demostrar que también lucen bolsos prácticos y baratos.

Bolso de tela del artista JM Basquiat. Gtres

La última adquisición de Carrie que ha llamado la atención ha sido una bolsa de tela comprada en la tienda de suvenires de un museo. En ella lleva impresa una frase del artista Jean Michel Basquiat: "Out getting ribs" ("He salido a por costillas").

En el año 1982, Jean Michel Basquiat creó una de sus obras de arte más grandes en papel. Continuando con su estilo de arte callejero neoexpresionista, Ribs, Ribs (Costillas, Costillas) mide 243 por 246 centímetros y es una barra de aceite sobre papel.

El cuadro está dominado por la figura del personaje del superhéroe, vestido con uniforme rojo y azul. Existe también el boceto en papel original de Basquiat en el que escribió la misma frase que Carrie lleva ahora en su bolsa, que tiene un precio de 16 dólares.

Sin lugar a dudas, la prenda más asequible y económica -al menos que se sepa- que han podido llevar las siempre glamurosas protagonistas de Sex and the City. El resto del look está compuesto por un vestido de Giorgio Di Sant Angelo, una chaqueta de Chez Sarah Vintage Clothes, bolso rosa de Ximena Kavalekas, collar largo de Emily P Wheeler y otro de conchas firmado por CCWW Designs.

Sarah Jessica Parker en el rodaje de 'And just like that...'. Gtres

