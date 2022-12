Sarah Jessica Parker reinventa el mítico 'Baguette' de Fendi que lució hace 25 años en 'Sexo en Nueva York'

Acaba de pasar. Ante nuestros ojos tenemos el crossover definitivo. Los fans de Sarah Jessica Parker (57 años) y su personaje más icónico, la escritora Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, recordarán perfectamente la escena en la que, la protagonista -ella misma-, era atracada a punta de pistola en una calle perdida de Manhattan.

El ladrón, que no buscaba dinero cash, le pidió el reloj, las sandalias de Manolo Blahnik y por último, el bolso. "It's not a bag, it's a Baguette" ("No es un bolso, es un Baguette"), le corregía Bradshaw, atemorizada pero siempre precisa -mucho más en términos de moda, y de hombres-.

Efectivamente, se trataba del mítico Baguette de la firma italiana Fendi. Por aquel entonces, recién salido del horno. Una pieza que, 25 años después de su creación, va a tener la revisión personal de Sarah Jessica Parker en la que será una colección cápsula: Sarah Jessica Parker x Fendi.

La SJP x Fendi Capsule Collection está inspirada en la versión oficial del bolso bordado y de lentejuelas. En esta hornada de Parker, se incluye a la pieza un degradé all over y cuatro hebillas magnéticas en la doble F de Fendi que son intercambiables.

La colección se ha creado no sólo bajo la visión de Kim Jones (49), director creativo de Fendi, sino siguiendo el particular estilo de la actriz, quien no sólo ha demostrado ser un fashion icon en la serie, las dos películas y la secuela de Sexo en Nueva York, sino también en su vida diaria.

La SJP x Fendi Capsule Collection se presenta en cuatro colores: púrpura, rosa bebé, wasabi y turquesa suave. Para los cuatro tonos se ha llegado a cabo la misma especial técnica de coloración de bordado de lentejuelas, conocida comúnmente en el mundo de la moda como la técnica tie-dye.

Al estar realizada a mano, la técnica dota a las lentejuelas del bordado del bolso tonos que se aplican solo en determinadas secciones y que varían de una pieza a otro, haciendo que cada una de ellas sea única.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la supermodelo Linda Evangelista (40) desfiló para Fendi con motivo del 25 aniversario de la creación del Baguette. En el fashion show el bolso, como era de esperar, apareció como gran protagonista en decenas de modelos y fue conjuntado con prendas veraniegas -se presentaba, obviamente, la colección Spring-Summer 2023-.

