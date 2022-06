Sassa de Osma deslumbra con las zapatillas de 450 euros que ya conquistaron a Irene Urdangarin

En abril de 2021, Alessandra de Osma (34 años) hacía público su perfil de Instagram, dejando al descubierto su lado más personal y su pasión por la moda. Desde entonces, además de compartir las novedades de su exclusiva firma de bolsos, Moi and Sassa, la mujer de Christian de Hannover (36) ha mostrado los detalles de un sinfín de looks que no han hecho más que confirmar su exquisito gusto por el buen vestir. Así ocurrió hace unos días cuando se decantó por un impecable outfit de básicos que ha gustado mucho a sus seguidores y que ha llamado la atención por sus complementos.

"Hermosa foto y outfit", "Espectacular" o "Bella tú y el outfit", son algunos de los comentarios que se leen en el mencionado post de Sassa de Osma, valorado con casi 2.500 likes.

La exmodelo, en concreto, optó por un vestido largo en color negro, de escote en 'V' y botodanura en la parte frontal. Lo completó con un bolso de su marca a tono, un trench beige, unas gafas y unas espectaculares zapatillas de 455 euros. El modelo son las deportivas Mid-Star de Golden Goose, la firma que ya lució Irene Urdangarin (17) cuando visitó a su abuelo, el rey Juan Carlos I (84) en Abu Dabi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sassa (@sassadeo)

La royal de origen peruano combinó su impecable estilismo con un diseño que, tal y como explican en la página web de la marca, "interpreta el estilo Golden Goose con tratamientos y acabados exclusivos". Destaca por su pala negra de piel, estrella gris de ante, aplicaciones doradas y purpurina en la parte trasera. Además de estos detalles, visibles en la publicación de Sassa de Osma, las zapatillas incluyen un 'mensaje' en la suela, relacionado con la firma: "Have a golden day".

El modelo ha sido confeccionado desde la talla 34 hasta la 42. Sin embargo, ha sido en un éxito entre las fashion victims y ahora solo está a la venta en 35 y 41. No obstante, quienes puedan esperar por su número, podrán dejar su dirección de email y recibir una notificación en cuanto la repongan en la web de la firma. El envío tardará entre dos y cuatro días laborables y, en caso de devolución, el plazo es de 14 días desde el momento en el que se recibe el diseño.

[Las zapatillas de más de 400 euros de Irene Urdangarin en su visita al rey Juan Carlos en Abu Dabi]

La marca de calzado, que comenzó como un sueño en Venecia, no solo ha conseguido prestigio por sus impecables diseños y por los personajes que apuestan por la marca. También, por la historia que lleva cada una de sus creaciones. "Hemos encontrado inspiración viajando por el mundo, hemos coleccionado recuerdos y estímulos transformándolos en nuestra idea de estilo. Este es el motivo por el que la artesanía y la producción manual son fundamentales en nuestro trabajo. Porque la tradición italiana es, y siempre será, un valor imprescindible de nuestra marca", explican desde la firma.

Sigue los temas que te interesan