Jada Pinkett se pronuncia, al fin, sobre la bofetada de su marido, Will Smith, a Chris Rock: su petición a ambos

Jada Pinkett-Smith (50 años) por fin ha manifestado claramente lo que piensa de lo que ocurrió en los Oscar. Este miércoles, 1 de junio, afirmó que espera que su marido, Will Smith (53), y el cómico Chris Rock (54) se reconcilien, después de que hayan transcurrido más de dos meses tras la polémica bofetada que el actor propinó a Rock en la 94ª edición de la gala de la Academia del Cine.

"Tengo una profunda esperanza en que estos dos hombres inteligentes y competentes tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse", dijo Pinkett Smith durante la emisión de su último programa, titulado Red Table Talk, emitido a través de Facebook.

Además, la esposa de Will Smith añadió que el mundo "los necesita" por la "situación" que se vive actualmente, pero que hasta que la relación entre el actor y el cómico se restablezca, tanto ella como su marido seguirán "descubriendo juntos eso llamado vida", como han hecho los últimos 28 años.

Secuencia de la bofetada

El comentario surgió a colación de la temática sobre la que versó el último episodio de Red TableTalk: la alopecia. Enfermedad que padece Pinkett Smith, por la que mantiene su cabeza rapada y motivo sobre el que bromeó Rock antes de ser golpeado por Smith.

Antes del inicio de la nueva temporada de su programa, Pinkett Smith ya había anticipado que en algún momento del mismo se abordaría el tema de la controvertida bofetada, porque en su familia ya se habían centrado en una "curación profunda".

Hasta el momento, Rock no se ha pronunciado aún públicamente sobre el desafortunado incidente, ni siquiera tras las disculpas y la renuncia de la membresía de la Academia de Hollywood por parte de Smith. Actualmente, el intérprete, que se hizo con la estatuilla a mejor actor protagonista en la misma edición de los Oscar, se encuentra suspendido por la propia institución durante los próximos 10 años.

Hablan los familiares de Rock

Los Rock son nada menos que ocho hermanos, pero son dos de ellos -junto a Chris- los más mediáticos y quienes salieron en defensa de su familiar con todas sus fuerzas tras la sonada bofetada. Tony y Kenny Rock avivaron aún más la polémica con sus reacciones que se recogieron en medios de todo el mundo. Al igual que sucedió con el vídeo de la bofetada de los Oscar, que se hizo viral, ocurrió lo mismo con unas imágenes de Tony Rock, que también se gana la vida como comediante.

En una de sus últimas actuaciones, durante su monólogo, Tony decidió hablar de lo sucedido en los premios del cine con un tono muy rotundo y despectivo. "¡Estos no son los malditos Oscar! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de reojo?", dijo en una clara referencia al gesto que hizo Jada Pinkett cuando Chris Rock bromeó sobre su alopecia.

"Si traes tu culo hasta acá, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!", expresó el humorista como amenaza a Will Smith.

Chris Rock con uno de sus hermanos, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Tony Rock ya dejó claro en sus redes sociales que no aceptaba "en absoluto" el perdón del oscarizado actor, pero más tarde aseguró estar "dispuesto a reunirse con Will" en caso de que el intérprete pida hablar con su hermano y su familia por lo ocurrido en la gala.

Otro de sus hermanos, Kenny Rock, ofreció una tajante entrevista a Los Angeles Times en la que mostraba su dolor y su decepción con Smith, ya que antes le tenían como un ejemplo perfecto para la comunidad afroamericana. Kenny aseguraba que ver el vídeo una y otra vez en los medios y las redes le "carcome" por dentro "porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Cada vez que veo los vídeos, es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza". Rock hizo hincapié en que su hermano no atacó a Will y no merecía tal "humillante respuesta" ante los ojos de todo el planeta.

Por su parte, Rosalie Rock, madre de Chris, a la que todos llaman cariñosamente Rose, concedió una entrevista en la que no dudó en abordar el asunto que involuntariamente protagonizó su hijo, su gran orgullo. "Le dije a alguien que, cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos, pero especialmente a mí. Cuando haces daño a mi hijo, me haces daño a mí", expresó entonces.

