Primeras palabras de Johnny Depp tras ganar el juicio contra Amber Heard: "Me han devuelto la vida"

Johnny Depp (58 años) ha salido victorioso de la batalla legal que ha librado contra la que fuera su mujer, Amber Heard (36). Aunque el jurado considera que ambos son culpables de haberse difamado mutuamente, la multa que le impone a ella es mucho mayor: 15 millones de dólares. Él por su parte tendrá que pagarle solo dos por calumniarla públicamente. Una clara victoria judicial para el protagonista de Piratas del Caribe, que ha sido recibida con júbilo por sus seguidores.

Precisamente para mostrarles toda su gratitud, Depp, que no estuvo presente en la lectura del veredicto, ha hablado por primera vez y lo ha hecho a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales. " "Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis allegados, de los más cercanos a mí, y también, las vidas de las personas que durante muchos, muchos años han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos", empieza diciendo.

A continuación, reitera su inocencia negando, sin citar los hechos, todo lo que Amber ha contado en el juicio, desde malos tratos físicos hasta abusos sexuales. "Se lanzaron acusaciones falsas, muy graves y criminales contra mí a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se presentaron cargos contra mí. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera".

Aliviado y dispuesto a retomar su normalidad no duda en asegurar: "Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión. Desde el principio, el objetivo del caso era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome".

Depp lanza un alegato a favor de la presunción de inocencia y espera que lo que él ha vivido no se repita. "Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado. Estoy y he estado abrumado por el colosal apoyo y la amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se hayan encontrado en mi situación, y que los que me apoyan nunca se den por vencidos. También espero que la posición vuelva a ser la de inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación", escribe.

No podía faltar un reconocimiento a sus abogados y un deseo: "Quiero reconocer el noble trabajo del juez, los jurados, el personal del tribunal y el Sheriff que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi diligente e inquebrantable equipo jurídico, que ha hecho un trabajo extraordinario para ayudarme a compartir la verdad. Lo mejor está por venir y un nuevo capítulo finalmente ha comenzado. Veritas numquam perit. La verdad nunca muere".

Sin embargo, el actor no ha sido el único que ha hablado, Amber Heard también lo ha hecho a través de su perfil de Instagram y se ha mostrado absolutamente hundida. "La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencias aún no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido".

Aunque en el juicio no se juzgaban los malos tratos, sino la difamación, la actriz ha hecho un alegato en este sentido: "Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio".

El comunicado termina de la siguiente manera: "Creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado pasara por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignorara las pruebas que fueron tan concluyentes para que ganáramos en Reino Unido. Estoy triste porque he perdido este caso. Pero estoy aún más triste porque parece que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente".

