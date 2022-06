El jurado concluye que Amber Heard difamó a Johnny Depp: todos los detalles del veredicto

Ha llegado el día. Este miércoles 1 de junio de 2022, el jurado popular que ha seguido durante seis semanas el polémico juicio por difamación entre Johnny Depp (58 años) y su exmujer, Amber Heard (36), ha hecho público su veredicto final.

Después de varios días de deliberación, tras celebrarse el pasado viernes, 27 de mayo, la última jornada de la vista oral, el jurado, compuesto por siete personas, ha considerado por unanimidad que Amber Heard difamó a Johnny Depp: ella tendrá que pagar 15 millones de dólares al actor, mientras que Depp deberá 2 millones a su exmujer.

Mientras se conocía el veredicto, Amber Heard estaba en la sala junto con su equipo legal y antes de conocer la resolución se ha mostrado visiblemente inquieta tocándose el pelo y el collar que llevaba puesto. Vestida de negro y situada entre sus abogados, ha escuchado las palabras de la juez con el rostro serio. Por su parte, el protagonista de Piratas del Caribe no se encontraba presente puesto que se encuentra en Reino Unido por motivos laborales.

El actor Johnny Depp y su exmujer, Amber Heard, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

De este modo la expareja de actores pone fin a una batalla judicial que suma ya años y que se ha convertido, en las últimas semanas, en el epicentro del interés informativo a nivel mundial. Lo que comenzó como un caso de difamación se ha convertido en una intensa batalla entre dos excónyuges en la que se están sacando a la luz los mayores trapos sucios y episodios oscuros del otro.

Una batalla legal que se iniciaba a mediados de 2019 y que ha sido juzgada durante seis semanas en los tribunales del condado de Fairfax, Virginia (EE.UU.); prolongando este proceso más tiempo que los 15 meses que la pareja estuvo unida en matrimonio.

El pasado 11 de abril de 2022 comenzaba el juicio oral que enfrentaba a los actores. Todo comenzó cuando el actor presentó una demanda contra su exmujer en marzo de 2019, alegando que ella cometió un delito de difamación tras escribir un artículo de opinión en 2018 para el diario The Washington Post, en el que se presentaba como una víctima de violencia sexual y "figura pública que representaba el abuso doméstico".

En agosto de 2020, el equipo legal de Amber Heard también presentaba una contrademanda contra su exmarido en respuesta a dicha demanda de difamación, acusándole de "orquestar una campaña difamatoria" contra ella, insistiendo en que estaba siendo víctima, una vez más, del "abuso" y el "acoso". Por ello, la actriz solicitó que se le otorgase inmunidad frente a las acusaciones de su exmarido, además de una compensación de aproximadamente 100 millones de euros.

Johnny Depp en una imagen durante una de las sesiones del mediático juicio. Gtres

Pese a no tratarse, pues, de un caso penal su contencioso -pues no ha habido denuncias de maltrato, agresión o violación- sí han existido acusaciones cruzadas de todo tipo durante el proceso. En el citado artículo, Heard aseguró haber sido víctima de "abuso doméstico" durante su relación con Depp.

Acusación que, a lo largo de las sesiones del juicio, Amber se encargó de ampliar y matizar con detalles. La actriz alegó en las primeras sesiones que Depp la golpeó con su teléfono ese mismo día. "No he golpeado a una mujer en mi vida", afirmó el actor días después. "Como nada de eso era verdad, era mi responsabilidad defenderme, no solo a mí, sino también a mis hijos", reivindicó con voz débil el intérprete.

Ahí no se detuvo el cruce de reproches entre la expareja. Depp recordó un día en el que, ya separados, acudió a la casa de Los Ángeles que la pareja compartía para recoger sus cosas y encontró "restos fecales humanos" en su lado de la cama de matrimonio. Por su parte, Amber Heard denunció sufrir un trastorno de estrés postraumático como consecuencia del "abuso físico y sexual" ejercido por parte de su exmarido

Heard describió a Depp como un hombre violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas: "Él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza".

A comienzos de mayo, con la voz quebrada por el llanto, Heard describió, además, un acto de agresión sexual contra ella. Heard le dijo al jurado que Depp le introdujo una botella de licor en la vagina. Depp ofreció un relato diferente de aquella noche. Según dijo, fue Heard quien lo agredió, lanzándole una botella de vodka que le cortó la parte superior del dedo medio de su mano derecha.

El proceso se llegó a retransmitir en directo y ha contado con testigos tan famosos como el actor James Franco (43) o el multimillonario Elon Musk (50). También la modelo Kate Moss (48) testificó y desmintió la versión de Amber Heard.

La supermodelo, que mantuvo una relación sentimental con el protagonista de Piratas del Caribe entre 1994 y 1998, aseguró que Depp jamás "le pegó ni le tiró por las escaleras". En la última sesión judicial, Amber Heard afirmó que existía un rumor de que el actor había empujado una vez a Kate Moss por las escaleras.

Las contradicciones de ella

Heard, emocionada y a punto de llorar narrando lo que vivió junto a Depp. Gtres

En estas semanas, se han probado supuestas contradicicones de Amber Heard. Por ejemplo, el hecho de que en 2012 le regalara un cuchillo a Johnny Depp por su cumpleaños, pese a denunciar su actitud violenta y agresiva.

También Amber manifestó en varias ocasiones que Depp no le dejaba trabajar como actriz, y la abogada de Johnny le recordó que el actor facilitó su contrato para la película Aquaman. En otro momento del juicio, salió a relucir las donaciones solidarias que Heard iba a hacer y no hizo.

La actriz prometió donar 3,5 millones de dólares a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y la misma cantidad al Hospital Infantil de Los Ángeles, alegando no querer nada de Depp tras el divorcio. Pero ese dinero aún figura en la cuenta de ella.

En una de las primeras sesiones del juicio, Camille Vasquez, la abogada de Depp, presentó una serie de fotos que fueron tomadas 24 horas después de las supuestas agresiones que Depp le propinó a su exesposa.

Heard había testificado que esos presuntos actos por parte de Johnny le habían dejado moretones, cortes y en algunas ocasiones la nariz hinchada y posiblemente rota. Sin embargo, en las fotos que se proyectaron durante el juicio la actriz no aparenta tener secuelas. Heard explicó que se había aplicado compresas de hielo y cubierto el rostro con maquillaje.

Esa misma semana el jurado mostró otras fotos producidas por la misma Heard que la muestran con zonas enrojecidas en la cara después de un último altercado ocurrido en mayo de 2016 antes de pedir el divorcio. Pero Vasquez mostró dos copias diferentes de una misma foto y sugirió que Heard había manipulado una de ellas. "Usted editó estas fotografías", declaró. Heard lo negó: "Eso es incorrecto. No las retoqué".

También el nombre de Camille Vasquez ocupó titulares en estas semanas de juicio por una presunta relación amorosa con Depp. Las muestras de cariño entre ellos, con abrazos y gestos de complicidad, dieron a entender que entre ellos podrían haber algo más que una relación profesional.

Sin embargo, y según publica TMZ, este supuesto romance es una mera especulación, ya que la letrada tiene pareja. De hecho, este mismo medio ha despejado las habladurías y ha afirmado que la mujer, de ascendencia colombiana y de 37 años, está "felizmente comprometida" con su novio británico,el cual es agente inmobiliario.

