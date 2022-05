Kate Moss desmiente a Amber Heard: "Jonnhy Depp nunca me pegó ni me tiró por las escaleras"

Kate Moss (48 años) ha intervenido este miércoles 25 de mayo de 2022 en el litigio que mantiene enfrentados a su expareja, Johnny Depp (58), y a la modelo Amber Heard (36). A través de una breve conexión por videollamada, la británica ha entrado en el juzgado de Fairfax (Virginia), desde Gloucestershire (Inglaterra), para ofrecer su testimonio a petición de los abogados del actor.

La supermodelo, que mantuvo una relación sentimental con el protagonista de Piratas del Caribe entre 1994 y 1998, ha asegurado que Depp jamás "le pegó ni le tiró por las escaleras". En la última sesión judicial, Amber Heard afirmó que existía un rumor de que el actor había empujado una vez a Kate Moss por las escaleras, razón por la que durante una violenta discusión entre Heard y Johnny, ella tenía miedo a que le pasara lo mismo a su hermana.

Interrogada por el abogado de la estrella de Hollywood, Benjamin Chew, Moss ha relatado lo que sucedió durante unas vacaciones en Jamaica: "Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me deslicé por las escaleras. Me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Regresó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".

El actor escuchando atentamente el testimonio de Kate Moss. Gtres

Kate Moss comenzó su relación sentimental con Johnny Depp cuando ella estaba en el apogeo de su fama. Él ya era un ídolo y muy conocido por su papel en Eduardo Manostijeras. Ambos eran famosos también por su consumo de alcohol y drogas. Entre sus lugares de reunión favoritos estaba el Viper Room en Los Ángeles, propiedad de Depp, donde festejaban con gente como Jared Leto (50), Keanu Reeves (57) y Charlize Theron (46).

Parece que sí que hubo altercados durante el romance de Moss y Depp. De acuerdo con una crónica publicada por el diario The New York Times en 1994, la policía neoyorquina detuvo al actor después de que destrozara la habitación de un hotel donde también se alojaba la modelo, quien nunca se presentó como víctima de violencia.

Cuando rompieron ella se quedó devastada y aseguró que lloró mucho. Su consumo de dorgas se intensificó y eso le llevó a rehabilitación.

Durante las cuatro semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.

La semana pasada, Whitney Henriquez, hermana de Heard, aseguró que vio cómo Depp golpeó repetidamente en la cara a la actriz durante una discusión ocurrida en el ático de la entonces pareja en marzo de 2015. Es, por el momento, la única testigo que afirma haber visto a Depp pegar a Heard.

Kate Moss ha desmentido a Amber Heard. Gtres

