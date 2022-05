Amber Heard se derrumba: confiesa que "temió por su vida" con Johnny Depp y admite una gran mentira

Amber Heard (36 años) ha declarado por tercer día en la corte de Fairfax, en Virginia, en su juicio contra Johnny Depp (58). Tras un receso de diez días debido a "asuntos personales" de la jueza, las sesiones se retomaron este lunes 16 de mayo, con el testimonio de la actriz, que una vez más no ha podido evitar derrumbarse en el estrado.

A escasos metros de su exmarido, Heard ha desvelado ante la sala que tomó la decisión de divorciarse de Johnny Depp en mayo de 2016 porque la violencia se había vuelto algo "normal" en él. Según sus palabras, este comportamiento del actor la hacía "temer por su vida", ha declarado durante el juicio por difamación. Tal y como ha detallado, la unión que existía en un principio entre ellos "se iba derrumbando".

Cuando las circunstancias se volvieron tóxicas, Amber asegura que su idea era clara: "Sabía que tenía que irme. Sabía que no sobreviviría si no lo hacía". Sus temores la alejaron de él, pese a que aún tenía sentimientos por el actor: "Tenía mucho miedo de que se terminara mal para mí y no quería realmente dejarlo, lo amaba tanto", agregó a punto de llorar.

Amber Heard se ha derrumbado en su tercer día de testimonio en la sala de Fairfax. EFE

En mitad de su discurso se ha revelado también una gran mentira, que la propia Amber ha admitido. Heard confiesa que no pagó su donación prometida de 3,5 millones de dólares a la organización sin ánimo de lucro ACLU -Unión Estadounidense de las Libertades Civiles- después de afirmar, incluso bajo juramento en el caso de difamación de Depp en 2020 en el Reino Unido, que había donado todo el acuerdo a la caridad.

Al testificar en el estrado el lunes, Heard dijo que fue Depp quien la demandó lo que le impidió cumplir su promesa de donar la totalidad de su acuerdo de divorcio de 7 millones de dólares. Esta confesión llega tras aparecer en el programa de entrevistas holandés RTL Late Night en 2018, donde dijo: "Se donaron 7 millones dólares en total; lo dividí entre la ACLU y el Children's Hospital of Los Ángeles".

Amber ha culpado a Johnny de no poder continuar adelante con la donación, y también de cómo le está afectando este juicio a su carrera. La actriz ha afirmado este lunes que Warner Bros redujo sus escenas en la secuela de la película Aquaman debido a una "campaña difamatoria" por parte del equipo legal de su expareja.

"Me dieron un guion y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que, básicamente, habían limitado gran parte de mi papel", dijo Heard en la corte en Fairfax. Según la intérprete, los abogados del actor están llevando a cabo una "campaña difamatoria" en su contra, etiquetándola de "mentirosa" ante la prensa para arruinar su carrera, lo que habría desembocado en la disminución de su papel en el filme Aquaman and The Last Kingdom, cuyo estreno está previsto para 2023.

Johnny Depp asiste al testimonio de su exmujer desde la primera fila de la sala. EFE

De acuerdo con el relato de Heard, su tiempo en pantalla a lo largo de la cinta sería finalmente de 10 minutos, a pesar de figurar en el reparto principal encarnando a la superheroína Mera. Además, según la actriz, desde que se difundieron estos "engaños" sobre su persona, "se interrumpieron las comunicaciones" con la productora.

Una situación que, supuestamente, también se produjo en 2017, cuando logró una orden de alejamiento temporal para Depp, lo que le habría supuesto perder oportunidades laborales. "Me despidieron de trabajos y campañas. Tuve que luchar mucho para mantener mi trabajo y la mayor oportunidad cinematográfica con la que he contado hasta ahora", manifestó Heard en referencia a Justice League, producida por DC Films.

En el litigio entre Depp y Heard, el actor la acusa de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico". Depp exige a su expareja una compensación económica de 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

