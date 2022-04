La madre de Chris Rock se pronuncia tras la bofetada (y se desvela el paradero de Will Smith)

El momento en el que Will Smith abofeteó a Chris Rock. Gtres

Faltan cuatro días para que se cumpla exactamente un mes de uno de los momentos más surrealistas y escandalosos de la historia de los premios Oscar: la agresión en directo del actor Will Smith (53 años) -a minutos de alzarse con su primera estatuilla- al humorista y presentador Chris Rock (54) por una desafortunada broma sobre la esposa del primero, Jada Pinkett-Smith (50).

Hasta la fecha, salvo las disculpas públicas del que fuera príncipe de Bel-Air, pocas manifestaciones más ha habido. Este fin de semana, en cambio, Rosalie Rock, madre de Chris, a la que todos llaman cariñosamente Rose, ha concedido una entrevista en la que no ha podido por menos que abordar el asunto que involuntariamente protagonizó su hijo, su gran orgullo.

"Le dije a alguien que, cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos, pero especialmente a mí. Cuando haces daño a mi hijo, me haces daño a mí", ha expresado la conocida escritora en una entrevista con la cadena de televisión americana WIS.

"No tengo ni idea de qué decir salvo... '¿en qué demonios pensabas?'. Porque solo fue una bofetada, pero podían haber pasado muchas cosas. Chris podría haberse caído. Podría haber terminado todo con gente esposada. No lo sabes... Reaccionaste a una mirada de tu mujer y subiste, y le alegraste el día porque se quedó boquiabierta de risa cuando pasó", continuaba, dura y contundente, Rose Rock, explicando que los posibles escenarios que se podrían haber dado.

Días después del incidente, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas encargada de entregar anualmente los prestigiosos galardones anunciaba que Will Smith quedaba taxativamente vetado de acudir a la ceremonia en los próximos diez años. "¿Qué se supone que significa eso? Tampoco iba todos los años", respondía Rose Rock, irónica y con cierta sorna, en relación a la censura.

En estas casi cuatro semanas, el paradero de Will Smith ha sido un misterio. Algunas informaciones apuntaban a que había ingresado voluntariamente en una clínica de rehabilitación de lujo. En concreto, la exclusiva publicada por el diario británico The Sun afirmaba que Smith se había hospitalizado "para someterse a un tratamiento que le permitiera reducir el estrés acumulado con el paso de los días".

Ahora se ha podido saber que el actor ha abandonado temporalmente Los Ángeles, California, donde reside con su esposa y se encuentra en la India. Medios americanos han informado de que interprete, protagonista de El método Williams, ha sido visto en el aeropuerto de Mumbia.

Will Smith se encontraría allí para recurrir al líder espiritual Sadhguru Jaggi Vasudev, un afamado gurú con el que ya tuvo contacto en sus anteriores visitas al país asiático. Smith y Sadhguru Jaggi Vasudev se conocieron durante el rodaje del programa The Bucket List en 2019, un reality donde Will viajaba por el mundo enfrentándose a enormes desafíos.

Al cierre de esta edición, tanto sus poderosas redes sociales como las de Chris Rock permanecen en silencio desde aquella noche. En palabras del humorista, tras recibir la bofetada más famosa del año, "la noche más grande de la historia de la televisión".

