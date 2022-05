El plan de la infanta Elena tras su almuerzo con el rey Juan Carlos en la Zarzuela

La visita del rey Juan Carlos (84 años) a España ha copado toda la tención informativa durante cuatro días. Ahora, cada miembro de la Familia Real vuelve a sus quehaceres cotidianos y la primera en reaparecer en público ha sido su hija mayor. La infanta Elena (58) no pudo estar con su padre hasta el último momento antes de que cogiera el vuelo rumbo a Abu Dabi, ya que tenía un acto programado ese mismo lunes tarde al que no podía faltar.

La hermana de Felipe VI (54) asistió al estreno de la última película de Ángeles González-Sinde (57), titulada El Comensal, un calificativo que bien podría usarse para referirse al emérito en la Zarzuela. De esta manera, Elena quiso mostrar una vez más su apoyo a la Cultura y, aunque se la veía feliz y sonriente, no se pronunció sobre la reunión familiar que poco antes había tenido lugar.

Iba vestida de manera informal con pantalones verdes anchos, alpargatas con estampado animal, una sobrecamisa blanca con flores bordadas bajo la que llevaba un top amarillo, y su colección de pulseras, anillos y colgantes, uno de ellos con la bandera de España.

Aunque ella no ha dado datos de cómo fue todo en la Zarzuela, se sabe que, además de la infanta, estuvieron presentes sus dos hijos, la infanta Margarita (84) y su marido, Carlos Zurita (78), el rey Felipe VI, Letizia (49) -que fue contra todo pronóstico- y la infanta Sofía (15). También la reina emérita, aunque ella ni pudo besar a su marido, al que hacía dos años que no veía, ni le fue posible almorzar con la familia pues a su llegada a España procedente de Estados Unidos daba positivo en Covid.

La infanta Elena con Ángeles González-Sinde. Gtres.

Aún así, Sofía no quiso faltar al reencuentro y lo hizo sin quitarse la preceptiva mascarilla en ningún momento, extremando así las precauciones. Esta reunión familiar de Juan Carlos no ha sido completa, pues faltaba su hija menor, la infanta Cristina (56), que no se encontraba en España y algunos de sus nietos, en especial la heredera al trono, Leonor (16), que sigue estudiando en Gales.

Casa Real ha emitido un comunicado resumiendo brevemente lo que sucedió ayer en la Zarzuela, donde el emérito estuvo más de 11 horas. "S.M. el Rey y don Juan Carlos han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el padre del Rey decidió trasladarse a Abu Dabi el 3 de agosto del año 2020", empieza explicando.

Lo más llamativo del escrito es el párrafo final, donde no se descarta que el rey emérito vuelva a vivir en España: "A última hora de la tarde, don Juan Carlos ha emprendido viaje de regreso a Abu Dabi. Como se hizo público, en su carta a S.M. el Rey del pasado 5 de marzo, don Juan Carlos manifestó en primer lugar, su voluntad de establecer su lugar de residencia de forma permanente y estable en Abu Dabi por razones personales; y en segundo lugar, su decisión de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible.

