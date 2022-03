La botas favoritas de la reina Letizia 'se cuelan' en el Festival de Málaga

El vestidor de la reina Letizia (49 años) es uno de los más completos y envidiados. En él conviven piezas de grandes firmas, como Carolina Herrera o Nina Ricci junto a otras más asequibles de las populares Zara o Cortefiel. La parte dedicada al calzado no es menos impresionante, pues la Reina es una gran apasionada de los zapatos.

Si bien tiene algún que otro par plano, sus favoritos son los de grandes tacones que estilizan su figura, le hacen 'crecer' unos centímetros y le recortan la diferencia de estatura que hay entre ella y su marido, el rey Felipe (54).

La actriz Valentina Zenere tiene las mismas botas que la reina Letizia. Gtres

Con sus cuidados estilismos, la Reina no solo ha demostrado que puede comunicar a través de la ropa, mandando mensajes secretos gracias a sus looks, también se ha convertido en todo un referente de estilo. Así ha quedado demostrado durante la 25 edición del Festival de Málaga, al que Letizia no ha acudido, pero en el que ha estado muy presente.

Una de las actrices invitadas, la argentina Valentina Zenere (25) llevó durante la presentación de la nueva temporada de Élite, serie en la que es protagonista, un calzado muy característico del armario de la Reina.

En concreto, la intérprete eligió un par que posiblemente esté entre uno de los favoritos de la asturiana, que lo tiene en dos colores. Unas botas altas de estilo mosquetero y efecto segunda piel que se llevan por encima de la rodilla y que Valentina ha combinado con una minifalda de Dolce&Gabbana que simula ser un gran cinturón.

La Reina tiene el modelo tanto en negro como en rojo. Gtres

La reina Letizia, por su parte, ha llevado su par preferido, firmado por Magrit, de muchas formas diferentes, demostrando que pese a su alto tacón de aguja de 10 centímetros son perfectas para cualquier look.

Las de la mujer de Felipe VI son el modelo Francesca y, aunque las estrenó en el 2018, se han convertido en una opción a la que recurre con frecuencia. Las ha combinado tanto con vestidos de diferentes largos como faldas midi, logrando siempre un efecto moderno y muy femenino. Tanto le gustan a Letizia que tras comprarse un par en color negro, hizo lo mismo con las de color rojo - que también ha lucido en varias ocasiones - haciéndose con las dos versiones disponibles.

Ahora ha sido Valentina Zenere quien ha caído rendida ante los encantos de unas botas que han demostrado ser de lo más polivalentes.

